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16 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 липня – субота

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера та День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 липня православна церква вшановує Сісенанда Кордовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій,Василь, Георгій, Герасим, Демид, Євлампій, Іван, Іродіон, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день змій.
  • День ухвали Декларації про суверенітет України.
  • День бухгалтера в Україні.
  • День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
  • 1909 — заснували компанію "Audi".
  • 1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку
  • 1917 — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.
  • 1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.
  • 1919 — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.
  • 1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.
  • 1945 — США підірвали першу атомну бомбу.
  • 1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера "Ловець у житі".
  • 1956 — на вимогу керівництва Фінляндії Карело-Фінська РСР перетворена на Карельську АРСР (нині Республіка Карелія у складі РФ).
  • 1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію й Італію.
  • 1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
  • 1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.
  • 1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.
  • 2007 — залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).
  • 2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.
  • 2019 — набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИПНЯ

  • 1908 — Василь Барка, український письменник і перекладач.
  • 1928 — Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст.
  • 1931 — Володимир Ковтун, український письменник.
  • 1937 — Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.
  • 1942 — Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.
  • 1946 — Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова, вбитий НКВС.
  • 1948 — Марія Стефюк, українська оперна співачка.
  • 1953 — Іан Мозлі, рок-музикант, ударник гурту "Marillion".
  • 1954 — Ігор Пилатюк, український музикант (скрипаль), дириґент, педагог, культурний та громадський діяч.
  • 1956 — Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч
  • 1964 — Ніно Бурджанадзе, грузинський політик
  • 1968 — Ларрі Сенгер, один із засновників Вікіпедії.
  • 1993 — Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.
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Ада Роговцева

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.
  • Комарі і мошки роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
  • Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
  • Якщо на зоряному небі яскраво горить полярна зірка, то можна йти на ведмедя.
  • Перед негодою собака мало їсть, риє лапами землю або катається по землі, багато спить.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день краще не вирушати в поїздку.
  • Заборонено сьогодні злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.
  • Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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