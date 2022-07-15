16 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера та День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 липня православна церква вшановує Сісенанда Кордовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій,Василь, Георгій, Герасим, Демид, Євлампій, Іван, Іродіон, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день змій.

День ухвали Декларації про суверенітет України.

День бухгалтера в Україні.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

1909 — заснували компанію "Audi".

1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку

1917 — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.

1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.

1919 — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.

1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.

1945 — США підірвали першу атомну бомбу.

1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера "Ловець у житі".

1956 — на вимогу керівництва Фінляндії Карело-Фінська РСР перетворена на Карельську АРСР (нині Республіка Карелія у складі РФ).

1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію й Італію.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.

1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.

2007 — залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).

2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

2019 — набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИПНЯ

1908 — Василь Барка, український письменник і перекладач.

1928 — Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст.

1931 — Володимир Ковтун, український письменник.

1937 — Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.

1942 — Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.

1946 — Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова, вбитий НКВС.

1948 — Марія Стефюк, українська оперна співачка.

1953 — Іан Мозлі, рок-музикант, ударник гурту "Marillion".

1954 — Ігор Пилатюк, український музикант (скрипаль), дириґент, педагог, культурний та громадський діяч.

1956 — Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч

1964 — Ніно Бурджанадзе, грузинський політик

1968 — Ларрі Сенгер, один із засновників Вікіпедії.

1993 — Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.

Ада Роговцева

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.

Комарі і мошки роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.

Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Якщо на зоряному небі яскраво горить полярна зірка, то можна йти на ведмедя.

Перед негодою собака мало їсть, риє лапами землю або катається по землі, багато спить.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не вирушати в поїздку.

Заборонено сьогодні злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.

Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці.

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