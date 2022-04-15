16 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 квітня, у світі відзначають День довкілля, а віряни – Лазареву суботу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 16 квітня, вшановують пам'ять преподобного Микити. Також у цей день випадає Лазарева субота, дата за 8 днів до Великодня у 6 суботу Великого посту. Віряни згадують диво з воскресінням праведного Лазаря, яке стало публічним проявом божественної сили Ісуса.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микита, Феодосія, Ульфіан, Йосип та Іліодор.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Markus Spiske on Unsplash

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День довкілля

Всесвітній день голосу

День патріота у США

День науки в Алжирі

День юриста у Болівії

1178 до н. е. — повне сонячне затемнення

73 — римляни захопили юдейську фортецю Масада

1346 — Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії

1632 — створено Києво-Могилянську академію

1705 — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі, він став першим, хто за історію Англії отримав звання за наукові заслуги

1848 — цісар Фердинанд I підписав патент "Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині", який найраніше в імперії скасував панщину

1871 — прийнято конституція Німецької імперії, яка діяла до 1919 року, а Берлін став столицею імперії

1912 — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка літаком перелетіла Ла-Манш

1922 — підписаний Рапалльський договір про відновлення дипломатичних взаємин між Німеччиною та Радянською Росією

1936 — у Львові почались масові політичні виступи працівників міста проти уряду Польщі

1945 — СРСР розпочав остаточний наступ на Берлін

1945 — німецьке судно "Гойя", яке перевозило біженців, знищене радянським підводним човном Л-3, загинули тисячі людей

1947 — Бернард Барух вперше вжив термін "Холодна війна" для позначення відносин між СРСР та США

1995 — почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна отримала першою серед країн колишнього СРСР

2000 — Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання в країні

2003 — підписано Афінський договір, відповідно до якого 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина

Gustavo Quepón on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 16 КВІТНЯ

1646 — Жуль Ардуен-Мансар, французький архітектор та представник бароко

1673 — Клод Жилло, французький художник та гравер

1755 — Елізабет Віже-Лебрен, французька художниця та майстриня світського портрету

1841 — Христина Алчевська, українська викладачка та організаторка народної освіти

1844 — Анатоль Франс, французький письменник ("На білих скалах") та критик, лауреат Нобелівської премії із літератури

1867 — Вілбер Райт, американський авіаконструктор та піонер авіації

1871 — Джон Міллінгтон Сінг, ірландський драматург, письменник та фольклорист

1882 — Юрій Глушко-Мова, український громадський та політичний діяч, який був з організаторів українського національно-культурного та громадського життя на Зеленому Клині

1889 — Чарлі Чаплін, легендарний американський кіноактор, режисер та один із найкращих коміків в історії світового кіно

1914 — Джон Годяк, американський кіноактор українського походження ("Рятувальний човен")

1919 — Мерс Каннінгем, американський хореограф та реформатор сучасного танцю

1926 — Борис Возницький, український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, а також президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв

1927 — Бенедикт XVI, Папа Римський.

1940 — Маргрете II, королева Данії

1947 — Джеррі Рафферті, шотландський співак, композитор та гітарист

1979 — Крістіян Альберс, голландський автогонщик та пілот Формули-1.

1996 — Аня Тейлор-Джой, американська акторка та модель (Ферзевий гамбіт, Спліт)​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день не розтанув лід, то для рибалок рік буде не дуже вдалим;

Якщо падає дощ, то весна буде хмарною та довгою;

Якщо чути довгий гуркіт грому, то до негоди;

Похолодання після грози вказує на холодне літо;

Якщо у цей день у небі багато птахів, то буде сильний вітер.

Markus Spiske on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день заведено молитися за зцілення від хвороб;

Українці на вечерю готували гречані млинці та горову кашу та гречані млинці;

Не можна лінуватись та розводити безлад;

Не можна не дотримуватись посту;

Не можна підходити до річок та озер з порожніми руками;

Не можна викидати розбите скло чи дзеркало.

Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії