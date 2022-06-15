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16 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 червня, у світі відзначають День свіжих овочів, а віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю діву Павлу. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Лук'ян-вітряк.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, а також Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день сімейних грошових переказів.
- Всесвітній день морських черепах.
- Міжнародний день африканської дитини.
- День свіжих овочів.
- 1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
- 1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендишської лабораторії.
- 1903 – Створено компанію Ford Motor.
- 1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.
- 1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
- 1940 – СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію.
- 1998 – Вперше в прямому ефірі в мережі показали пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика Шона.
- 1996 – на виборах президента Російської Федерації на цю посаду знову було обрано Бориса Єльцина.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ
- 1313 – Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".
- 1613 – Джон Клівленд, англійський поет.
- 1850 – Еме-Ніколя Моро (Aimé Nicolas Morot), французький художник і скульптор, представник академізму. ("Добрий самаритянин", 1880).
- 1855 – Георгій Шлейфер, український архітектор.
- 1866 – Володимир Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.
- 1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.
- 1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
- 1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.
- 1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.
- 1937 – Ерік Сігал, американський письменник.
- 1957 – Василь Вовкун, український режисер і сценарист.
- 1971 – Тупак Шакур, американський репер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ
- Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів
- Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби
- Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу
- Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди
- Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні ухвалювати важливих рішень;
- Не слід витрачати гроші на дурниці;
- Не гоже відмовляти у допомозі;
- Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати.
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