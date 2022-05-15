16 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають Міжнародний день мирного співіснування та Міжнародний день світла, а віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія і Маври. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 16 травня православна церква відзначає День пам’яті мучеників Тимофія і Маври.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тифоній, а також Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день мирного співіснування.

Міжнародний день світла.

День любові до дерев.

День біографа.

1648 — під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

1686 — у Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано "Вічний мир".

1836 — Едгар Аллан По одружився зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем.

1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — у США відбулася перша церемонія вручення Оскарів.

1954 — почалося повстання ув'язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).

1966 — у Китаї оголошений початок "культурної революції".

1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

1985 — підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ

1905 — Генрі Фонда, американський актор театра та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.

1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії".

1929 — Адрієнн Річ, американська поетеса, письменниця та феміністка.

1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.

1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.

1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.

1966 — Джанет Джексон, американська співачка.

1968 — Тарас Прохасько, український письменник.

1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.

1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.

1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.

1994 — Олег Псюк, український репер, засновник і фронтмен гурту Kalush.

Олег Псюк

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуб раніше за ясена листя розпускає, то це обіцяє посушливе літо.

Під час посіву потрібно пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила смачна капуста.

Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета до того, що скоро все навколо зацвіте.

Гуси і качки крила підіймають, махають ними – чекай бурі.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сьогодні планувати далеку подорож.

Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.

Цього дня не можна мити голову.

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