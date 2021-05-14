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15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день клімату та День астрономії, а в Україні – День науки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 травня, віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День науки в Україні.
  • День Європи в Україні.
  • Міжнародний день сімей.
  • День астрономії.
  • Міжнародний день клімату.
  • 1648 — відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня).
  • 1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848).
  • 1891 — Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії.
  • 1905 — засновано Лас-Вегас.
  • 1940 — в США в продажу з'явились нейлонові панчохи.
  • 1948 — початок арабо-ізраїльської війни.
  • 1955 — у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії.
  • 1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу.
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Павло Скоропадський

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ

  • 1873 — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.
  • 1891 — Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.
  • 1915 — Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.
  • 1923 — Річард Аведон, американський фотограф.
  • 1935 — Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.
  • 1937 — Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).
  • 1938 — Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.
  • 1948 — Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.
  • 1953 — Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мульти-інструменталіст.
  • 1956 — Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.
  • 1965 — Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.
  • 1972 — Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
  • 1983 — Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.
15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 459467

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Почути спів солов'я – до врожаю хліба.
  • Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.
  • Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.
  • Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.
  • Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.
  • Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.
15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458999

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.
  • Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.
  • Не можна сьогодні роздавати свої речі.

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