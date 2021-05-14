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15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день клімату та День астрономії, а в Україні – День науки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 травня, віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День науки в Україні.
- День Європи в Україні.
- Міжнародний день сімей.
- День астрономії.
- Міжнародний день клімату.
- 1648 — відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня).
- 1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848).
- 1891 — Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії.
- 1905 — засновано Лас-Вегас.
- 1940 — в США в продажу з'явились нейлонові панчохи.
- 1948 — початок арабо-ізраїльської війни.
- 1955 — у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії.
- 1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу.
Павло Скоропадський
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ
- 1873 — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.
- 1891 — Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.
- 1915 — Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.
- 1923 — Річард Аведон, американський фотограф.
- 1935 — Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.
- 1937 — Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).
- 1938 — Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.
- 1948 — Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.
- 1953 — Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мульти-інструменталіст.
- 1956 — Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.
- 1965 — Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.
- 1972 — Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
- 1983 — Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Почути спів солов'я – до врожаю хліба.
- Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.
- Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.
- Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.
- Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.
- Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.
- Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.
- Не можна сьогодні роздавати свої речі.
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