15 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день клімату та День астрономії, а в Україні – День науки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 травня, віряни вшановують пам'ять Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День науки в Україні.

День Європи в Україні.

Міжнародний день сімей.

День астрономії.

Міжнародний день клімату.

1648 — відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня).

1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848).

1891 — Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії.

1905 — засновано Лас-Вегас.

1940 — в США в продажу з'явились нейлонові панчохи.

1948 — початок арабо-ізраїльської війни.

1955 — у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії.

1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу.

Павло Скоропадський

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ТРАВНЯ

1873 — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави.

1891 — Булгаков Михайло Опанасович, письменник, драматург, лібретист, лікар.

1915 — Пол Самуельсон, американський економіст, нобелівський лауреат.

1923 — Річард Аведон, американський фотограф.

1935 — Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор.

1937 — Мадлен Олбрайт, американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).

1938 — Мірей Дарк, французька акторка, дружина Алена Делона.

1948 — Браян Іно, колишній учасник Roxy Music, композитор-експериментатор, успішний продюсер.

1953 — Майк Олдфілд, знаменитий англійський музикант-мульти-інструменталіст.

1956 — Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії.

1965 — Марк Колвілл, бас-гітарист британської групи Tindersticks.

1972 — Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.

1983 — Олександр Кулаков, білоруський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Почути спів солов'я – до врожаю хліба.

Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.

Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.

Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.

Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.

Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.

Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.

Не можна сьогодні роздавати свої речі.

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