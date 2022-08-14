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15 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День археолога.
- 1914 — офіційно відкритий Панамський канал.
- 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
- 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
- 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
- 1936 — іспанськими лівими страчено 733 священники.
- 1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.
- 1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.
- 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.
- 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.
- 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ
- 1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.
- 1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.
- 1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).
- 1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.
- 1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.
- 1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.
- 1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.
- 1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.
- 1950 — принцеса Великої Британії Анна.
- 1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.
- 1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.
- 1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.
- 1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.
Дженніфер Лоренс
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кішки шкребуть стіну кігтями – до поганої погоди і невдалої рибної ловлі.
- Жаби голосно квакають – до дощу.
- Яка погода сьогодні, такою вона буде весь вересень.
- Дощ сьогодні обіцяє багатий урожай картоплі.
- Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий Місяць – до посушливої.
- Перисті нерухомі хмари, що з’являються вранці – ознака гарної погоди.
- Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.
Прикмети і свята
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не проводити обстеження або починати лікування.
- Заборонено лаятися і сумувати.
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