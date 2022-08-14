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15 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 серпня – понеділок

Сьогодні, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День археолога.
  • 1914 — офіційно відкритий Панамський канал.
  • 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
  • 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
  • 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
  • 1936 — іспанськими лівими страчено 733 священники.
  • 1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.
  • 1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.
  • 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.
  • 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.
  • 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
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  • ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ

  • 1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.
  • 1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.
  • 1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).
  • 1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.
  • 1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.
  • 1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.
  • 1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.
  • 1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.
  • 1950 — принцеса Великої Британії Анна.
  • 1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.
  • 1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.
  • 1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.
  • 1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.
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Дженніфер Лоренс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Кішки шкребуть стіну кігтями – до поганої погоди і невдалої рибної ловлі.
  • Жаби голосно квакають – до дощу.
  • Яка погода сьогодні, такою вона буде весь вересень.
  • Дощ сьогодні обіцяє багатий урожай картоплі.
  • Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий Місяць – до посушливої.
  • Перисті нерухомі хмари, що з’являються вранці – ознака гарної погоди.
  • Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.
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Прикмети і свята

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день краще не проводити обстеження або починати лікування.
  • Заборонено лаятися і сумувати.

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