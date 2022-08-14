15 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День археолога.

1914 — офіційно відкритий Панамський канал.

1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".

1936 — іспанськими лівими страчено 733 священники.

1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.

1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.

1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.

1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.

1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ

1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.

1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.

1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).

1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.

1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.

1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.

1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.

1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.

1950 — принцеса Великої Британії Анна.

1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.

1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.

1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.

Дженніфер Лоренс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Кішки шкребуть стіну кігтями – до поганої погоди і невдалої рибної ловлі.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Яка погода сьогодні, такою вона буде весь вересень.

Дощ сьогодні обіцяє багатий урожай картоплі.

Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий Місяць – до посушливої.

Перисті нерухомі хмари, що з’являються вранці – ознака гарної погоди.

Павуки плетуть маленькі сіті – скоро буде вітряно.

Прикмети і свята

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не проводити обстеження або починати лікування.

Заборонено лаятися і сумувати.

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