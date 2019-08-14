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15 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 серпня – четвер

Сьогодні, 15 серпня, відзначають іменини Степана, а також день археолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають іменини Степана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан (Стефан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День археології.
  • День релаксації.
  • 1498 – під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
  • 1519 – на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби".
  • 1556 – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи по написанню Пересопницького Євангелія.
  • 1810 – у Парижі побудована Вандомська колона на честь перемог Наполеона.
  • 1835 – був виданий патент на пральну машину з обертовим барабаном.
  • 1848 – американець Уолдо Хенчетт з міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.
  • 1868 – Джеймс Крейг Уотсон відкрив астероїд 101 Олена.
  • 1873 – відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Брест довжиною 560 км.
  • 1877 рік – Томас Едісон написав лист президентові телеграфної компанії Піттсбурга, в якому доводив, що найкраще вітання у спілкуванні телефоном – слово "hello" (у нас трансформувалося в "алло").
  • 1908 – у німецькій імперії жінкам дозволено вступати до вишів.
  • 1914 – офіційно відкритий Панамський канал.
  • 1932 – під час розкопок у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
  • 1935 – прапор зі свастикою затверджено як державний прапор Третього Рейху.
  • 1997 – в Україні засновано орден Княгині Ольги.​
Майже 200 років тому видали патент на пральну машину - фото 347690
Майже 200 років тому видали патент на пральну машину

ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ

  • 1769 – Наполеон I, французький імператор.
  • 1771 – Вальтер Скотт, шотландський поет і письменник, який створив жанр історичного роману ("Айвенго", "Квентін Дорвард").
  • 1872 – Шрі Ауробіндо, індійський філософ, поет, революціонер і організатор національно-визвольного руху Індії, засновник інтегральної йоги.
  • 1892 – Луї де Бройль, французький фізик, нобелівський лауреат 1925 "за відкриття хвильової природи електронів".
  • 1896 – Герті Тереза ​​Корі, австрійсько-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині 1947 "за відкриття каталітичного перетворення глікогену" (разом з Карлом Корі і Бернардо Усаем).
  • 1896 – Лев Термен, винахідник, творець першого електромузичного інструменту.
  • 1972 рік – Бен Аффлек, американський кіноактор ("Розумниця Уілл Хантінг", "Армагеддон", "Перл-Харбор").
  • 1978 – народилася Лілія Подкопаєва, українська спортсменка, гімнастка.
  • 1990 – Дженніфер Лоуренс, американська кіноактриса.
Народилась Лілія Подкопаєва - фото 347692
Народилась Лілія Подкопаєва

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якою буде погода на Степана – таким стане й увесь вересень.
  • Жаби заквакали – буде дощ.
  • Жаби різко замовкли – чекай сильного вітру.

15 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 347693

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто погано думати про інших.
  • Не слід сьогодні відмовляти нужденним у помочі.
  • Також не бажано сьогодні переїдати та зловживати спиртними напоями.
  • Наші предки вірили в те, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати негоду.

Читайте також: Гороскоп на 15 серпня 2019: Рибам і Овнам слід потурбуватися про здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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