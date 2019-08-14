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15 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 серпня, відзначають іменини Степана, а також день археолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають іменини Степана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан (Стефан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День археології.
- День релаксації.
- 1498 – під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
- 1519 – на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби".
- 1556 – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи по написанню Пересопницького Євангелія.
- 1810 – у Парижі побудована Вандомська колона на честь перемог Наполеона.
- 1835 – був виданий патент на пральну машину з обертовим барабаном.
- 1848 – американець Уолдо Хенчетт з міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.
- 1868 – Джеймс Крейг Уотсон відкрив астероїд 101 Олена.
- 1873 – відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Брест довжиною 560 км.
- 1877 рік – Томас Едісон написав лист президентові телеграфної компанії Піттсбурга, в якому доводив, що найкраще вітання у спілкуванні телефоном – слово "hello" (у нас трансформувалося в "алло").
- 1908 – у німецькій імперії жінкам дозволено вступати до вишів.
- 1914 – офіційно відкритий Панамський канал.
- 1932 – під час розкопок у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
- 1935 – прапор зі свастикою затверджено як державний прапор Третього Рейху.
- 1997 – в Україні засновано орден Княгині Ольги.
Майже 200 років тому видали патент на пральну машину
ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ
- 1769 – Наполеон I, французький імператор.
- 1771 – Вальтер Скотт, шотландський поет і письменник, який створив жанр історичного роману ("Айвенго", "Квентін Дорвард").
- 1872 – Шрі Ауробіндо, індійський філософ, поет, революціонер і організатор національно-визвольного руху Індії, засновник інтегральної йоги.
- 1892 – Луї де Бройль, французький фізик, нобелівський лауреат 1925 "за відкриття хвильової природи електронів".
- 1896 – Герті Тереза Корі, австрійсько-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині 1947 "за відкриття каталітичного перетворення глікогену" (разом з Карлом Корі і Бернардо Усаем).
- 1896 – Лев Термен, винахідник, творець першого електромузичного інструменту.
- 1972 рік – Бен Аффлек, американський кіноактор ("Розумниця Уілл Хантінг", "Армагеддон", "Перл-Харбор").
- 1978 – народилася Лілія Подкопаєва, українська спортсменка, гімнастка.
- 1990 – Дженніфер Лоуренс, американська кіноактриса.
Народилась Лілія Подкопаєва
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода на Степана – таким стане й увесь вересень.
- Жаби заквакали – буде дощ.
- Жаби різко замовкли – чекай сильного вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто погано думати про інших.
- Не слід сьогодні відмовляти нужденним у помочі.
- Також не бажано сьогодні переїдати та зловживати спиртними напоями.
- Наші предки вірили в те, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати негоду.
Читайте також: Гороскоп на 15 серпня 2019: Рибам і Овнам слід потурбуватися про здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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