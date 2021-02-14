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15 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 лютого, в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також Стрітення Господнє, До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 15 лютого віряни відзначають Стрітення Господнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 15 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Агафодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
- Всесвітній день онкохворої дитини.
- 1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях — "Апостол".
- 1686 — у Парижі відбулася прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда".
- 1913 — у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
- 1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.
- 1926 — виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).
- 1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.
- 1939 — в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".
- 1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп'ютера в світі.
- 1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
- 1989 — у Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".
Перша друкована книга на сучасних українських землях — "Апостол"
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛЮТОГО
- 1915 — Роберт Гофстедер, американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.
- 1926 — Мацутані Мійоко, японська письменниця.
- 1933 — Савченко Володимир Іванович, український письменник-фантаст.
- 1940 — Катерина Крупенникова, українська кіноакторка.
- 1947 — Джон Адамс, американський композитор.
- 1951 — Джейн Сеймур, американська кінозірка.
- 1952 — Олександр Муратов, український кінорежисер.
- 1953 — Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.
- 1954 — Бабак Віталій Павлович, ректор Національного авіаційного університету.
- 1954 — Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".
- 1974 — Александр Вюрц, австрійський автогонщик, пілот "Формули-1".
Александр Вюрц
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 15 лютого відлига – весна буде ранньою і теплою; холод – весна холодна; випаде сніг – до затяжної, дощової весни.
- На Стрітення сніжок – весною дощик.
- Сніг мете через дорогу – буде пізня весна, а коли не мете, то рання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Як і в більшість великих свят, в цей день не можна займатися важкою роботою.
- Подорожувати і відправлятися в дорогу сьогодні не можна.
- Не можна класти гроші на кухонний стіл – таким чином можна прогнати удачу з дому.
- Заборонено сумувати у цей день.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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