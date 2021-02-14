15 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 лютого, в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також Стрітення Господнє, До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 лютого віряни відзначають Стрітення Господнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Агафодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Всесвітній день онкохворої дитини.

1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях — "Апостол".

1686 — у Парижі відбулася прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда".

1913 — у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.

1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.

1926 — виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).

1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.

1939 — в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".

1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп'ютера в світі.

1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

1989 — у Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".

Перша друкована книга на сучасних українських землях — "Апостол"

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛЮТОГО

1915 — Роберт Гофстедер, американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.

1926 — Мацутані Мійоко, японська письменниця.

1933 — Савченко Володимир Іванович, український письменник-фантаст.

1940 — Катерина Крупенникова, українська кіноакторка.

1947 — Джон Адамс, американський композитор.

1951 — Джейн Сеймур, американська кінозірка.

1952 — Олександр Муратов, український кінорежисер.

1953 — Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.

1954 — Бабак Віталій Павлович, ректор Національного авіаційного університету.

1954 — Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".

1974 — Александр Вюрц, австрійський автогонщик, пілот "Формули-1".

Александр Вюрц

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 15 лютого відлига – весна буде ранньою і теплою; холод – весна холодна; випаде сніг – до затяжної, дощової весни.

На Стрітення сніжок – весною дощик.

Сніг мете через дорогу – буде пізня весна, а коли не мете, то рання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Як і в більшість великих свят, в цей день не можна займатися важкою роботою.

Подорожувати і відправлятися в дорогу сьогодні не можна.

Не можна класти гроші на кухонний стіл – таким чином можна прогнати удачу з дому.

Заборонено сумувати у цей день.

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