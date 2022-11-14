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15 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 листопада, у світі відзначають Міжнародний день відмови від куріння та Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув'язненні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 листопада, вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста, а також 7 тисяч мучеників, які постраждали за свою віру. Перша трійка таємно проповідувала християнство та служила у царя Сапора ІІ. Та довго їхня віра не могла залишатись у секреті, тож правитель засудив їх до катування. Та Пігасій, Акиндін і Анемподист терпляче проходили всі тортури, а люди, які бачили їхні важкі страждання також перейняли християнство. Такого цар не зміг пробачити, тож всіх страв.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Акиндин, Костянтин, Пігасій, Доменіка, Маркіян, Костянтин, Альберт та Леопольд. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день відмови від куріння
- День бельгійської королівської династії
- День Святого Леопольда, покровителя Австрії
- День переробки відходів у США
- Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув'язненні
- Міжнародний день сиру і хліба
- Національний день посадки дерев на Шрі-Ланці
- Національний день барабанщика в США
- 1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці
- 1837 — опубліковано систему стенографії
- 1884 — У Берліні розпочалась Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним з етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки
- 1887 — Карл Гесснер запатентував цинкову батарейку
- 1889 — У Бразилії через військового перевороту повалено імператора Педру II, а країна стала республікою
- 1904 — запатентовано бритву зі змінними лезами
- 1918 — почалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського
- 1919 — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі
- 1920 — у Женеві пройшло перше засідання Асамблеї Ліги Націй, яку було створено у 1919 році
- 1933 — перший радянський тролейбус ЛК-1 провів випробувальний рейс
- 1934 — В СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом
- 1940 — понад 500 літаків люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Велика Британія)
- 1945 — в Аугсбурзі група українських вчених в еміграції створила Українську вільну академію наук (УВАН). Її першим президентом обрали Дмитра Дорошенка
- 1946 — введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, погоджений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР
- 1957 — пройшов перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144
- 1960 — в море вийшов перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" з ядерними ракетами на борту
- 1971 — фірмою Intel запущено перший мікропроцесор Intel 4004
- 1990 — після скасування у березні 1990 року. Верховною Радою СРСР 6-ї статті Конституції СРСР, яка утримувала для КПРС монополію на владу, Міністерством юстиції УРСР була зареєстрована першою в Україні як політична партія Українська республіканська партія
- 2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами
- 2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України пройшли перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — Віктора Ющенка та Віктора Януковича.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА
- 1738 — Гершель Фрідріх Вільгельм, британський композитор nf астроном німецького походження, композитор
- 1837 — Африкан Спір, філософ-неокантіанець 19 століття з України, відомий своїм великим впливом на Фрідріха Ніцше та Теодора Лесінґа, який присвятив логіці Спіра тему своєї докторської дисертації
- 1862 — Гергарт Гауптман, німецький письменник та драматург
- 1891 — Ервін Роммель, фельдмаршал німецьких військ
- 1908 — Карло Абарт, італійський автопромисловець родом з Австрії
- 1922 — Стєчкін Ігор Якович, радянський конструктор автоматичної зброї
- 1930 — Джеймс Грем Баллард, англійський письменник (Бетонний острів, Висотка)
- 1940 — Роберто Каваллі, відомий італійський дизайнер одягу
- 1954 — Александр Квасневський, президент Польщі
- 1974 — Чад Крюгер, канадський музикант, лідер популярного гурту Nickelback
- 1985 — Лілі Олдрідж, американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться;
- Потрібно поприбирати вдома, щоб жити заможно;
- До заходу сонця варто попросити вибачення у тих, кого могли образити, щоб у житті все налагодилось;
- Якщо у цей день сніжить, то зима буде морозною;
- Якщо 15 листопада волога та похмура погода, то попереду незначне потепління;
- Якщо сьогодні падає сильний дощ, то зима буде суворою та сніжною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто надто активно спілкуватись зі сторонніми людьми;
- Не можна сваритись та конфліктувати;
- Не можна віддавати борги;
- Не варто вирушати у далекі мандрівки;
- Не можна дратуватись та злитись.
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