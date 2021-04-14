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15 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури, а віряни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 15 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. Преподобний Тит чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Святий жив в IX столітті і трудився в Студійському монастирі поблизу Константинополя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день культури.
- 1450 – французи завершили відвоювання Нормандії.
- 1657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.
- 1729 – відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха "Страсті за Матвієм".
- 1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.
- 1912 – в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік».
- 1919 – у Росії почалося створення системи концентраційних таборів.
- 1920 – під час І Зимового походу решток Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.
- 1923 – почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.
- 1940 – у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.
- 1943 – союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі.
- 1948 – відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.
- 1950 – МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях
- 1951 – у Лондоні вперше пройшов конкурс "Міс Всесвіт".
- 1955 – у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі "Макдональдс".
- 1979 – найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії.
- 1993 – президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.
- 1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.
- 2000 – на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.
- 2001 – свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 КВІТНЯ
- 1452 – Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, математик.
- 1707 – Леонард Ейлер, визначний математик, надзвичайно продуктивний (866 публікацій), основоположник багатьох галузей математики, зокрема аналізу.
- 1793 – Фрідріх Струве, німецький астроном, директор Пулковської обсерваторії, основоположник навчання про бінарні зорі.
- 1800 – Джеймс Росс, британський офіцер, дослідник Арктики та Антарктики. У 1841 році він відкрив море, назване пізніше його іменем, і частину Східної Антарктиди, названу Землею Вікторії.
- 1809 – Ераст Андрієвський, громадський діяч, лікар, науковець та письменник, дійсний статський радник, доктор медичних наук.
- 1812 – Теодор Руссо, французький художник-пейзажист, графік. Засновник Барбізонської школи.
- 1843 – Генрі Джеймс, американський письменник.
- 1844 – Теофіл Копистинський, український художник-реаліст, портретист, реставратор.
- 1858 – Еміль Дюркгайм, французький соціолог ("Про поділ суспільної праці", "Самогубство").
- 1894 – Бессі Сміт, американська співачка, "імператриця блюзу".
- 1896 – Микола Семенов, радянський хіміко-фізик, єдиний радянський лауреат Нобелівської премії з хімії (отримав в 1956 році спільно з Сирілом Хиншелвудом).
- 1904 – Аршиль Горкі, американський художник вірменського походження, один із засновників "абстрактного сюрреалізму".
- 1905 – Серж (Сергій) Лифар, балетний танцівник і хореограф українського походження.
- 1921 – Георгій Береговий, український льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.
- 1933 – Борис Стругацький, радянський письменник-фантаст, брат Аркадія Стругацького.
- 1936 – Олег Чорногуз, український письменник, журналіст, головний редактор журналів "Перець" та "Вус", автор численних книжок гумору та сатири.
- 1938 – Роман Безпалків, український живописець. Член Національної спілки художників України.
- 1941 – Балаян Роман Гургенович, український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер
- 1960 – Філіп, король Бельгії.
- 1987 – Олександр Гвоздик, український професіональний боксер у напівважкій вазі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.
- Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
- Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.
- Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.
- Якщо на небі сині хмари, то день буде дощ.
- Якщо ніч тепла, таким і літо буде.
- Влітку буде гарна погода, якщо голуби воркують у цей день.
- Ввечері за народними традиціями заведено збиратися сім'єю та ділитися смішними байками та історіями.
- Чим краще провести цей день, тим успішнішим буде майбутній рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день сваритися та лихословити;
- Не гоже нині пити алкоголь, а також переїдати;
- Не можна сьогодні укладати важливих угод;
- Не варто нині витрачати багато грошей.
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