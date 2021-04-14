15 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури, а віряни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Тита чудотворця. Преподобний Тит чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Святий жив в IX столітті і трудився в Студійському монастирі поблизу Константинополя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, а також Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день культури.

1450 – французи завершили відвоювання Нормандії.

1657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1729 – відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха "Страсті за Матвієм".

1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1912 – в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік».

1919 – у Росії почалося створення системи концентраційних таборів.

1920 – під час І Зимового походу решток Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.

1923 – почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.

1940 – у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1943 – союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі.

1948 – відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1950 – МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях

1951 – у Лондоні вперше пройшов конкурс "Міс Всесвіт".

1955 – у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі "Макдональдс".

1979 – найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії.

1993 – президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2000 – на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.

2001 – свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 КВІТНЯ

1452 – Леонардо да Вінчі, італійський художник, скульптор, математик.

1707 – Леонард Ейлер, визначний математик, надзвичайно продуктивний (866 публікацій), основоположник багатьох галузей математики, зокрема аналізу.

1793 – Фрідріх Струве, німецький астроном, директор Пулковської обсерваторії, основоположник навчання про бінарні зорі.

1800 – Джеймс Росс, британський офіцер, дослідник Арктики та Антарктики. У 1841 році він відкрив море, назване пізніше його іменем, і частину Східної Антарктиди, названу Землею Вікторії.

1809 – Ераст Андрієвський, громадський діяч, лікар, науковець та письменник, дійсний статський радник, доктор медичних наук.

1812 – Теодор Руссо, французький художник-пейзажист, графік. Засновник Барбізонської школи.

1843 – Генрі Джеймс, американський письменник.

1844 – Теофіл Копистинський, український художник-реаліст, портретист, реставратор.

1858 – Еміль Дюркгайм, французький соціолог ("Про поділ суспільної праці", "Самогубство").

1894 – Бессі Сміт, американська співачка, "імператриця блюзу".

1896 – Микола Семенов, радянський хіміко-фізик, єдиний радянський лауреат Нобелівської премії з хімії (отримав в 1956 році спільно з Сирілом Хиншелвудом).

1904 – Аршиль Горкі, американський художник вірменського походження, один із засновників "абстрактного сюрреалізму".

1905 – Серж (Сергій) Лифар, балетний танцівник і хореограф українського походження.

1921 – Георгій Береговий, український льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.

1933 – Борис Стругацький, радянський письменник-фантаст, брат Аркадія Стругацького.

1936 – Олег Чорногуз, український письменник, журналіст, головний редактор журналів "Перець" та "Вус", автор численних книжок гумору та сатири.

1938 – Роман Безпалків, український живописець. Член Національної спілки художників України.

1941 – Балаян Роман Гургенович, український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер

1960 – Філіп, король Бельгії.

1987 – Олександр Гвоздик, український професіональний боксер у напівважкій вазі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На південь 15 квітня летить клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим.

Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.

Лід тане і тоне на озерах – буде поганий збір врожаю в цьому році.

Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.

Якщо на небі сині хмари, то день буде дощ.

Якщо ніч тепла, таким і літо буде.

Влітку буде гарна погода, якщо голуби воркують у цей день.

Ввечері за народними традиціями заведено збиратися сім'єю та ділитися смішними байками та історіями.

Чим краще провести цей день, тим успішнішим буде майбутній рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день сваритися та лихословити;

Не гоже нині пити алкоголь, а також переїдати;

Не можна сьогодні укладати важливих угод;

​Не варто нині витрачати багато грошей.

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