15 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 квітня чимало вірян по всьому світу вшановують Преподобного Тита чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 15 квітня християни вшановують Преподобного Тита чудотворця. Преподобний Тит чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю. Трудився він в IХ столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя. Подвигами посту, чистотою життя і лагідною вдачею преподобний Тит заслужив загальну любов братії і на їхнє прохання був висвячений в сан пресвітера.

Преподобний Тит чудотворець

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Григорій, Полікарп, Сава, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1920 – С. Косіор обраний головою більшовиків України

1923 – почали масово виробляти інсулін для лікування діабету

1944 – Тернопіль звільнений від німецько-фашистських загарбників

1948 – пройшов перший військовий бій між арабами і ізраїльтянами

1951 – у Лондоні вперше відбувся конкурс Міс Всесвіт

1955 – в Чикаго відкритий перший Макдональдс

Перший Макдональдс

ХТО НАРОДИВСЯ 15 квітня

1452 – Леонардо да Вінчі, математик, італійський скульптор і художник

1707 – Леонард Ейлер, визначний математик

1793 – Фрідріх Струве, німецький астроном, основоположник вчення про бінарні зірки, директор Пулковської обсерваторії

1800 – Джеймс Росс, дослідник Арктики і Антарктики

1882 – Амендола Джованні, італійський журналіст, жертва фашистів

Леонардо да Вінчі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Лід не пішов до 15 квітня – до невдалої риболовлі

Ворони грають в височині – буде ясна і сонячна погода

Весняні води течуть повільно – до неврожаю

Голуби воркують – чекай тепла

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна залишати без уваги джерела води. Не варто також залишати брудний посуд на ніч. Не можна сваритися або підвищувати голос на старших людей.

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