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15 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 червня – вівторок

Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, а віряни вшановують пам'ять святого Никифора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 червня, віряни вшановують пам'ять святого Никифора, патріарха Царгородського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, а також Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День захисту людей похилого віку.
  • Всесвітній день вітру.
  • 1834 — відкрито Київський університет.
  • 1844 — Ч.Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.
  • 1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.
  • 1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.
  • 1903 — у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві.
  • 1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.
  • 1940 — Червона армія окупувала Литву.
  • 2007 — прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".
  • 2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЧЕРВНЯ

  • 1860 — Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.
  • 1902 — Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної "групової ідентичності" і паралельно "егоідентичності".
  • 1903 — Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
  • 1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.
  • 1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
  • 1946 — Деміс Руссос, грецький співак.
  • 1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.
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Іван Миколайчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зранку сонце перебуває ніби у тумані – погода буде тихою і теплою.
  • Дощ пішов – буде хороший урожай конопель та льону.
  • Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
  • Горобці б'ються – до гарної погоди.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна проводити будівельні роботи.
  • Не можна брехати і обмовляти.
  • Дівчатам краще не виходити з дому у цей день.

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