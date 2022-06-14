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15 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, а віряни вшановують пам'ять святого Никифора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 червня, віряни вшановують пам'ять святого Никифора, патріарха Царгородського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, а також Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День захисту людей похилого віку.
- Всесвітній день вітру.
- 1834 — відкрито Київський університет.
- 1844 — Ч.Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.
- 1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.
- 1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.
- 1903 — у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві.
- 1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.
- 1940 — Червона армія окупувала Литву.
- 2007 — прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".
- 2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЧЕРВНЯ
- 1860 — Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.
- 1902 — Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної "групової ідентичності" і паралельно "егоідентичності".
- 1903 — Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
- 1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.
- 1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
- 1946 — Деміс Руссос, грецький співак.
- 1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.
Іван Миколайчук
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зранку сонце перебуває ніби у тумані – погода буде тихою і теплою.
- Дощ пішов – буде хороший урожай конопель та льону.
- Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
- Горобці б'ються – до гарної погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна проводити будівельні роботи.
- Не можна брехати і обмовляти.
- Дівчатам краще не виходити з дому у цей день.
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
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