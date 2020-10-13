14 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисника України, День українського козацтва, День створення УПА, а віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 14 жовтня відзначають особливе свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, саме сьогодні Константинополь взяло в облогу військо на чолі з Аскольдом. Тому мешканці столиці Візантії почали молитись до Богородиці, а вона сховала людей під своїм покровом. Так загарбники не змогли побачити нікого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Віра, Олександр, Георгій, Олексій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Петро та Савва.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День українського козацтва

Покрова Пресвятої Богородиці

День захисника України

День створення Української повстанської армії

День матері у Білорусі

День вчителя у Польщі

Всесвітній день стандартів

1066 — битва при Гастінгсі, після якої Вільгельм став володарем Англії та заснував нову династію англійських королів.

1770 — Засновано Олександрівську фортецю (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).

1811 — Засновано Кубанський козачий хор.

1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, вперше в історії Королівства Галичина та Володимирії виголосив проповіді українською мовою.

1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, яку сформували розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН.

1970 — у Гаазі узгодили Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула сили рівно за рік

2006 — керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийняло відзначати сьогодні день видового військового навчального закладу Сухопутних військ​

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЖОВТНЯ

1644 — Вільям Пенн, англійський бізнесмен, який заснував провінцію Пенсильванія

1687 — Роберт Сімсон, шотландський математик і академік

1712 — Джордж Гренвіль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

1801 — Жозеф Плато, бельгійський фізик і академік, який вивчав сітківку ока, а також створив фенакістископ та провів дослід Плато.

1806 — Престон Кінг, американський політик

1848 — Байрон Едмунд Волкер, канадський банкір і філантроп

1873 — Рей Юрі, американський стрибун

1882 — Чарлі Паркер, британський гравець у крикет, тренер, суддя

1884 — Джиммі Конлін, американський актор і співак.

1890 — Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США, командувач військ союзників у Другій світовій війні.

1893 — Ліліан Гіш, американська акторка, співачка, режисер і сценарист

1893 — Лоїс Ленський, американський автор і ілюстратор

1900 — Едвардс Демінг, американський статистик, педагог, який запропонував "ощадливе виробництво", що зараз широко використовується у світі.

1913 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.

1939 — Ральф Лорен, американський модельєр одягу.

1940 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України.

1944 — Вадим Спиридонов, радянський актор кіно, режисер.

1952 — Микола Андріанов, радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.

1958 — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.

1980 — Бен Вішоу, відомий американський актор (Парфумер: Історія одного вбивці, Дівчина з Данії)

1997 — Владислав Каращук (більш відомий як LAUD), популярний український співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Покрову до обіду ще осінь, а після обіду – вже зима.

Якщо на покрову спеки багато млинців, то зима буде теплою;

Якщо на деревах сьогодні зовсім не залишилось листя, то наступний рік буде легким, якщо ж поодинокі листки є, то зима буде дуже холодною;

Якщо на Покрову випав сніг, то і на Дмитра (8 листопада) буде. Якщо ж 14 жовтня суха погода, то і на Катерини (7 грудня) не варто очікувати снігу.

Якою буде погода на Покрову, такою і вся зима.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та кричати;

Не можна бажати комусь зла і собі також;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна дивитися у дзеркало до світанку;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна лінуватись та відмовляти у допомозі.

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