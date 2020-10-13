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14 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисника України, День українського козацтва, День створення УПА, а віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 14 жовтня відзначають особливе свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, саме сьогодні Константинополь взяло в облогу військо на чолі з Аскольдом. Тому мешканці столиці Візантії почали молитись до Богородиці, а вона сховала людей під своїм покровом. Так загарбники не змогли побачити нікого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Віра, Олександр, Георгій, Олексій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Петро та Савва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День українського козацтва
- Покрова Пресвятої Богородиці
- День захисника України
- День створення Української повстанської армії
- День матері у Білорусі
- День вчителя у Польщі
- Всесвітній день стандартів
- 1066 — битва при Гастінгсі, після якої Вільгельм став володарем Англії та заснував нову династію англійських королів.
- 1770 — Засновано Олександрівську фортецю (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).
- 1811 — Засновано Кубанський козачий хор.
- 1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, вперше в історії Королівства Галичина та Володимирії виголосив проповіді українською мовою.
- 1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, яку сформували розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН.
- 1970 — у Гаазі узгодили Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула сили рівно за рік
- 2006 — керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийняло відзначати сьогодні день видового військового навчального закладу Сухопутних військ
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЖОВТНЯ
- 1644 — Вільям Пенн, англійський бізнесмен, який заснував провінцію Пенсильванія
- 1687 — Роберт Сімсон, шотландський математик і академік
- 1712 — Джордж Гренвіль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії
- 1801 — Жозеф Плато, бельгійський фізик і академік, який вивчав сітківку ока, а також створив фенакістископ та провів дослід Плато.
- 1806 — Престон Кінг, американський політик
- 1848 — Байрон Едмунд Волкер, канадський банкір і філантроп
- 1873 — Рей Юрі, американський стрибун
- 1882 — Чарлі Паркер, британський гравець у крикет, тренер, суддя
- 1884 — Джиммі Конлін, американський актор і співак.
- 1890 — Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США, командувач військ союзників у Другій світовій війні.
- 1893 — Ліліан Гіш, американська акторка, співачка, режисер і сценарист
- 1893 — Лоїс Ленський, американський автор і ілюстратор
- 1900 — Едвардс Демінг, американський статистик, педагог, який запропонував "ощадливе виробництво", що зараз широко використовується у світі.
- 1913 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.
- 1939 — Ральф Лорен, американський модельєр одягу.
- 1940 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України.
- 1944 — Вадим Спиридонов, радянський актор кіно, режисер.
- 1952 — Микола Андріанов, радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.
- 1958 — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.
- 1980 — Бен Вішоу, відомий американський актор (Парфумер: Історія одного вбивці, Дівчина з Данії)
- 1997 — Владислав Каращук (більш відомий як LAUD), популярний український співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Покрову до обіду ще осінь, а після обіду – вже зима.
- Якщо на покрову спеки багато млинців, то зима буде теплою;
- Якщо на деревах сьогодні зовсім не залишилось листя, то наступний рік буде легким, якщо ж поодинокі листки є, то зима буде дуже холодною;
- Якщо на Покрову випав сніг, то і на Дмитра (8 листопада) буде. Якщо ж 14 жовтня суха погода, то і на Катерини (7 грудня) не варто очікувати снігу.
- Якою буде погода на Покрову, такою і вся зима.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та кричати;
- Не можна бажати комусь зла і собі також;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна дивитися у дзеркало до світанку;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна лінуватись та відмовляти у допомозі.
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