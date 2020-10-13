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14 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 жовтня – середа

Сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисника України, День українського козацтва, День створення УПА, а віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 14 жовтня відзначають особливе свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами, саме сьогодні Константинополь взяло в облогу військо на чолі з Аскольдом. Тому мешканці столиці Візантії почали молитись до Богородиці, а вона сховала людей під своїм покровом. Так загарбники не змогли побачити нікого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Віра, Олександр, Георгій, Олексій, Михайло, Іван, Микола, Роман, Петро та Савва.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День українського козацтва
  • Покрова Пресвятої Богородиці
  • День захисника України
  • День створення Української повстанської армії
  • День матері у Білорусі
  • День вчителя у Польщі
  • Всесвітній день стандартів
  • 1066 — битва при Гастінгсі, після якої Вільгельм став володарем Англії та заснував нову династію англійських королів.
  • 1770 — Засновано Олександрівську фортецю (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).
  • 1811 — Засновано Кубанський козачий хор.
  • 1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, вперше в історії Королівства Галичина та Володимирії виголосив проповіді українською мовою.
  • 1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, яку сформували розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН.
  • 1970 — у Гаазі узгодили Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула сили рівно за рік
  • 2006 — керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийняло відзначати сьогодні день видового військового навчального закладу Сухопутних військ​
14 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430009

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЖОВТНЯ

  • 1644 — Вільям Пенн, англійський бізнесмен, який заснував провінцію Пенсильванія
  • 1687 — Роберт Сімсон, шотландський математик і академік
  • 1712 — Джордж Гренвіль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії
  • 1801 — Жозеф Плато, бельгійський фізик і академік, який вивчав сітківку ока, а також створив фенакістископ та провів дослід Плато.
  • 1806 — Престон Кінг, американський політик
  • 1848 — Байрон Едмунд Волкер, канадський банкір і філантроп
  • 1873 — Рей Юрі, американський стрибун
  • 1882 — Чарлі Паркер, британський гравець у крикет, тренер, суддя
  • 1884 — Джиммі Конлін, американський актор і співак.
  • 1890 — Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США, командувач військ союзників у Другій світовій війні.
  • 1893 — Ліліан Гіш, американська акторка, співачка, режисер і сценарист
  • 1893 — Лоїс Ленський, американський автор і ілюстратор
  • 1900 — Едвардс Демінг, американський статистик, педагог, який запропонував "ощадливе виробництво", що зараз широко використовується у світі.
  • 1913 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.
  • 1939 — Ральф Лорен, американський модельєр одягу.
  • 1940 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України.
  • 1944 — Вадим Спиридонов, радянський актор кіно, режисер.
  • 1952 — Микола Андріанов, радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.
  • 1958 — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.
  • 1980 — Бен Вішоу, відомий американський актор (Парфумер: Історія одного вбивці, Дівчина з Данії)
  • 1997 — Владислав Каращук (більш відомий як LAUD), популярний український співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Покрову до обіду ще осінь, а після обіду – вже зима.
  • Якщо на покрову спеки багато млинців, то зима буде теплою;
  • Якщо на деревах сьогодні зовсім не залишилось листя, то наступний рік буде легким, якщо ж поодинокі листки є, то зима буде дуже холодною;
  • Якщо на Покрову випав сніг, то і на Дмитра (8 листопада) буде. Якщо ж 14 жовтня суха погода, то і на Катерини (7 грудня) не варто очікувати снігу.
  • Якою буде погода на Покрову, такою і вся зима.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та кричати;
  • Не можна бажати комусь зла і собі також;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна дивитися у дзеркало до світанку;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна лінуватись та відмовляти у допомозі.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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