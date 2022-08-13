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14 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 серпня, віряни відзначають Перший Спас — Маковея. Це свято ще називають Медовим Спасом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні віряни святкують Перший Спас — Маковея. Це свято ще називають Медовим Спасом, або Спасом на воді.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1916 — в ході Першої світової війни почалися бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ.
- 1919 — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобули Старокостянтинів.
- 1936 — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади.
- 1947 — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія — 15 серпня.
- 1971 — проголошено незалежність Бахрейну.
- 1980 — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.
- 1992 — розпочався грузино-абхазький конфлікт.
- 2013 — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СЕРПНЯ
- 1875 — Мстислав Добужинський, російський, литовський та американський художник, графік, театральний художник, викладач, мемуарист.
- 1892 — Іван Липківський, український художник, представник школи "бойчукістів". Син українського релігійного діяча Василя Липківського. Обидва розстріляні органами НКВС СРСР в 1937 році.
- 1908 — Манос Катракіс, грецький актор.
- 1910 — Віллі Роні, французький фотограф.
- 1945 — Валерій Шмаров, український політик, 3-й Міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту.
- 1960 — Сара Брайтман, британська співачка-сопрано, акторка і танцівниця.
- 1983 — Міла Куніс, американська акторка.
- 1984 — Джош Горджес, канадський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
- Троянди відцвіли – холод скоро настане.
- Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.
- Якою була погода на Маковея – такою буде і 28 серпня.
- Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.
- Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день починається піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження.
- Заборонено голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
- Не можна займатися прибиранням або важкою роботою.
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