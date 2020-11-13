На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
14 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 24
Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з діабетом.
- Міжнародний день логопеда.
- 1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.
- 1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.
- 1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.
- 1940 — У Берліні невдачею закінчились радянсько-німецькі переговори про розділ сфер впливу і приєднання СРСР до Троїстого пакту (Третій Рейх — Королівство Італія — Японська імперія).
- 1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
- 1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
- 1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км².
- 1989 — Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.
- 1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму.
- 2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА
- 1912 — Андрій Малишко, український поет, перекладач, літературний критик.
- 1924 — Леонід Коган, видатний український, радянський скрипаль та педагог. Один з найяскравіших представників радянської скрипкової школи.
- 1935 — Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ
- 1948 — Чарльз, принц Уельський, син королеви Великої Британії Єлизавети II) і Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і Маршал Королівських ВПС Великої Британії.
- 1954 — Бернар Іно, легендарний французький велогонщик.
- 1979 — Ольга Куриленко, українська акторка та модель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
- Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
- Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
- Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
- Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
- Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
- Не варто сьогодні братися за нові справи.
Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
21:39Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото
-
21:2114 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Як виглядає краш-тест автомобіля на нуль зірочок: відео
-
20:22Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана?
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина
-
19:42День в обіймах твоїх: VovaZiLvova зняв романтичний кліп у США
-
19:20Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але "урізали" потужність
-
19:12Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження
-
18:56Влада Седан потішила гарячими знімками в шкіряному вбранні
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
18:24Ці знаки Зодіаку завжди і всюди запізнюються
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:10Гороскоп на 14 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як правильно обрати своє хобі: три правила
-
17:43Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять?
-
17:24Чому люди все ще відмовляються носити маски?
-
17:14Ми промахнулися: в Apple поділилися секретами розробки фірмового процесора M1
-
16:52Фото вогонь: Надя Дорофєєва показала себе у новому іміджі
-
16:42Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз
-
16:22PUBG Mobile: в Індії випустять незвичну версію популярної гри
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
15:51Як нестача сну пов'язана з негативним життєвим досвідом
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді