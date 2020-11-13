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14 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з діабетом.
  • Міжнародний день логопеда.
  • 1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.
  • 1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.
  • 1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.
  • 1940 — У Берліні невдачею закінчились радянсько-німецькі переговори про розділ сфер впливу і приєднання СРСР до Троїстого пакту (Третій Рейх — Королівство Італія — Японська імперія).
  • 1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
  • 1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
  • 1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км².
  • 1989 — Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.
  • 1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму.
  • 2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.
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ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА

  • 1912 — Андрій Малишко, український поет, перекладач, літературний критик.
  • 1924 — Леонід Коган, видатний український, радянський скрипаль та педагог. Один з найяскравіших представників радянської скрипкової школи.
  • 1935 — Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ
  • 1948 — Чарльз, принц Уельський, син королеви Великої Британії Єлизавети II) і Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і Маршал Королівських ВПС Великої Британії.
  • 1954 — Бернар Іно, легендарний французький велогонщик.
  • 1979 — Ольга Куриленко, українська акторка та модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
  • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
  • Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
  • Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
  • Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
  • Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
  • Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
  • Не варто сьогодні братися за нові справи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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