14 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з діабетом.

Міжнародний день логопеда.

1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.

1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.

1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.

1940 — У Берліні невдачею закінчились радянсько-німецькі переговори про розділ сфер впливу і приєднання СРСР до Троїстого пакту (Третій Рейх — Королівство Італія — Японська імперія).

1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.

1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.

1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км².

1989 — Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав.

1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму.

2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИСТОПАДА

1912 — Андрій Малишко, український поет, перекладач, літературний критик.

1924 — Леонід Коган, видатний український, радянський скрипаль та педагог. Один з найяскравіших представників радянської скрипкової школи.

1935 — Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ

1948 — Чарльз, принц Уельський, син королеви Великої Британії Єлизавети II) і Філіпа, герцога Единбурзького, спадкоємець британського престолу, фельдмаршал, адмірал флоту і Маршал Королівських ВПС Великої Британії.

1954 — Бернар Іно, легендарний французький велогонщик.

1979 — Ольга Куриленко, українська акторка та модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.

Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.

Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.

Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.

Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.

Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.

Не варто сьогодні братися за нові справи.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні