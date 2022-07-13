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14 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 липня – четвер

Сьогодні, 14 липня, віряни відзначають день пам'яті мученика Потіта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

14 липня в православній церкві відзначають день пам'яті мученика Потіта.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ангелина, Даміан, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1471 — перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.
  • 1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.
  • 1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію. Національне свято Франції.
  • 1894 — у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.
  • 1933 — вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Папая.
  • 1945 — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.
  • 1969 — розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
  • 2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
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  • ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИПНЯ

  • 1911 — Павло Прудніков (біл. Павел Іванавіч Пруднікаў), білоруський поет і письменник.
  • 1913 — Джеральд Форд, 38-й президент США.
  • 1918 — Берґман Інґмар, шведський театральний і кінорежисер.
  • 1919 — Ліно Вентура, італійський кіноактор.
  • 1928 — Нодар Думбадзе, грузинський письменник.
  • 1939 — Карел Ґотт, чеський естрадний співак.
  • 1943 — Іван Пуховий, український науковець, педагог, винахідник.
  • 1947 — В'ячеслав Брюховецький, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія.
  • 1952 — Джефф Ліндсі, американський письменник, автор серії романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.
  • 1958 — Юрій Кононенко, український громадський діяч, заступник голови Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.
  • 1976 — Ірина Янович, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.
  • 1979 — Робін Шолкови, німецький фігурист, що виступає у парному спортивному фігурному катанні.
  • 1983 — Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна.
  • 1987 — Дмитро Лінько, народний депутат України, командир батальйону Свята Марія.
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Джеральд Форд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дме західний вітер – до дощу.
  • На деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені.
  • Зірки дуже яскраво мерехтять, а вранці видно хмари – буде сильна гроза.
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Rostyslav Savchyn on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.
  • Не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки.

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