14 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 липня, віряни відзначають день пам'яті мученика Потіта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

14 липня в православній церкві відзначають день пам'яті мученика Потіта.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ангелина, Даміан, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1471 — перемога московських військ в битві на річці Шелоні визначила ліквідацію політичної самостійності Новгорода.

1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки.

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію. Національне свято Франції.

1894 — у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол.

1933 — вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Папая.

1945 — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією.

1969 — розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

2000 — Георгій Ґонґадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИПНЯ

1911 — Павло Прудніков (біл. Павел Іванавіч Пруднікаў), білоруський поет і письменник.

1913 — Джеральд Форд, 38-й президент США.

1918 — Берґман Інґмар, шведський театральний і кінорежисер.

1919 — Ліно Вентура, італійський кіноактор.

1928 — Нодар Думбадзе, грузинський письменник.

1939 — Карел Ґотт, чеський естрадний співак.

1943 — Іван Пуховий, український науковець, педагог, винахідник.

1947 — В'ячеслав Брюховецький, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія.

1952 — Джефф Ліндсі, американський письменник, автор серії романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.

1958 — Юрій Кононенко, український громадський діяч, заступник голови Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.

1976 — Ірина Янович, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.

1979 — Робін Шолкови, німецький фігурист, що виступає у парному спортивному фігурному катанні.

1983 — Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна.

1987 — Дмитро Лінько, народний депутат України, командир батальйону Свята Марія.

Джеральд Форд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дме західний вітер – до дощу.

На деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені.

Зірки дуже яскраво мерехтять, а вранці видно хмари – буде сильна гроза.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки.

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