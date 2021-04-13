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14 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 квітня, у світі відзначають Міжнародний день моментів сміху, а віряни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 14 квітня віряни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. Вона була покровителькою всіх жінок, тож досі до неї звертаються представниці прекрасної статі, аби позбутись життєвих проблем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Макар, Марко, Юхим, Макарій, Аврам, Юхим, Гордій, Абрам, Ельвіра та Абрам. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день моментів сміху
- День кави в Португалії
- День рідної мови в Грузії
- День бібліотекаря в Угорщині
- 1687 — англійський король Яків II дав рівні права католикам і протестантам;
- 1768 — Максим Залізняк та Іван Гонта підняли повстання гайдамаків проти поляків (початок Коліївщини);
- 1848 — у Росії почав працював секретний цензурний комітет для спостереження за друком;
- 1852 — при Університеті святого Володимира створено Київський центральний архів давніх актів (сьогодні це Історичний архів України в Києві).
- 1863 — у Петербурзі пройшла прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм"
- 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
- 1871 — у Німеччині заснували парламент, рейхстаг;
- 1894 — відбулась перша в історії публічна демонстрація кінопроєктора Едісона у Нью-Йорку. Хоч короткий фільм і тримав всього 13 секунд, але це вже було проривом.
- 1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер у світі "Титанік" зіштовхнувся з айсбергом.
- 1930 — прем'єра фільму режисера Олександра Довженка "Земля".
- 1940 — Президія Верховної Ради УРСР видала указ, за яким у священників у Західній Україні вилучалися всі церковні книги.
- 1961 — у Москві пройшла урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;
- 1978 — у Тбілісі відбулась масова демонстрація із вимогою визнання грузинської мови офіційною;
- 1991 — з Музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на 500 млн доларів;
- 2003 — ученим вдалось розшифрувати людський геном.
- 2007 — на каналі М1 стартував мультсеріал Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 КВІТНЯ
- 1527 — Абрагам Ортеліус, фламандський картограф, який видав перший атлас
- 1629 — Хрістіан Гюйгенс, нідерландський фізик, механік, астроном, який винайшов маятниковий годинник, створив хвильову теорію світла, відкрив кільця Сатурна та його супутника;
- 1868 — Петер Беренс, німецький архітектор і дизайнер.
- 1886 — Сандро Ахметелі, грузинський режисер, один з засновників грузинського театру.
- 1892 — Хуан Бельмонте, іспанський матадор-рекордсмен, який став героєм роману Хемінгуея "Смерть пополудні";
- 1924 — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України
- 1931 — Пол Масник, канадський хокеїст
- 1945 — Рітчі Блекмор, гітарист знаменитих гуртів Deep Purple, Rainbow та Blackmore's Night;
- 1945 — Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.
- 1975 — Вероніка Земанова, популярна чеська еротична фотомодель, акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 14 квітня дощова погода, то літо буде спекотним;
- Якщо у ніч на 14 квітня добре видно зірки, то рік буде дуже врожайним;
- Якщо чути грім, то літо буде теплим та ясним;
- Якщо видно бджіл, то скоро прийде потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна брати та давати у борг;
- Не можна вишивати та в'язати;
- Не можна нікому бажати зла.
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