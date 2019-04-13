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14 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 квітня – неділя

Сьогодні, 14 квітня, іменини святкують Марія, Марко, Макар та інші. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 14 квітня, у неділю, у народному календарі зазначено вшанування Марії-пролубниці. За традицією вважають, що наприкінці другого тижня квітня відбувається бурхливий розлив води, адже активно тане сніг. До 14 квітня у селян закінчувалася капуста й саме тому більше не варили щі. Також намагалися економити продукти, невідомо було чи зберуть врожай. З цієї причини 14 квітня в народі називали "порожні щі", адже в цей період люди харчувалися досить стримано. У церкві 14 квітня вшановували Святу Марію і молилися їй, щоб захистила псування.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Абрам, Ельвіра, а також Гордій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1768 – Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків; початок Коліївщини.
  • 1852 – При Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів.
  • 1865 – У вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1894 – Перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.
  • 1912 – Найбільший на той час пасажирський лайнер "Титанік" зіштовхнувся з айсбергом.
  • 1930 – На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля".
  • 1978 – У Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною.
  • 1991 – З Музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на суму 500 млн доларів.
  • 2003 – Розшифрований людський геном.
  • 2007 – Уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.
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мультсеріал "Футурама"

ХТО НАРОДИВСЯ 14 квітня

  • 11924 – Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.
  • 1940 – Марі Кінскі, княгиня Ліхтенштейну, дружина нині панівного князя Ганса-Адама.
  • 1945 – Рітчі Блекмор, гітарист груп "Deep Purple", "Rainbow" та "Blackmore's Night".
  • 1945 – Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.
  • 1961 – Роберт Карлайл, англо-американський актор.
  • 1969 – Амір ібн аль-Хаттаб, борець за незалежність Чеченської Республіки.
  • 1975 – Вероніка Земанова, популярна чеська еро-фотомодель, акторка і співачка.
  • 1977 – Сара Мішель Геллар, американська актриса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день було заведено залишати частування для домового. Це робили для того, щоб він не мучив сімома своїми витівками. Його пригощали кашею, наливали молочко.
  • 14 квітня відмивали вхідні двері з усіх боків й використовували для цього воду, у якій розчиняли вино та квітковий мед.
  • Якщо розливаються води, то буде багато трави.
  • Якщо зоряне і ясне небо, то буде гарне літо й великий врожай.
  • Якщо худоба голосно кричить, то буде негода.
  • Якщо під час заходу сонця з'явилася блискавка, то вранці буде дощ.
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Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні, 14 квітня, вшановують Святу Марію, тому не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.
  • У цей день не можна грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу. Враховуючи те, що триває Великий піст, то
  • 14 квітня 2019 року, у неділю можна споживати гарячу їжу з рослинною олією та трішки вина.
  • Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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