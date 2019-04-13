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14 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 квітня, іменини святкують Марія, Марко, Макар та інші. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 14 квітня, у неділю, у народному календарі зазначено вшанування Марії-пролубниці. За традицією вважають, що наприкінці другого тижня квітня відбувається бурхливий розлив води, адже активно тане сніг. До 14 квітня у селян закінчувалася капуста й саме тому більше не варили щі. Також намагалися економити продукти, невідомо було чи зберуть врожай. З цієї причини 14 квітня в народі називали "порожні щі", адже в цей період люди харчувалися досить стримано. У церкві 14 квітня вшановували Святу Марію і молилися їй, щоб захистила псування.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Абрам, Ельвіра, а також Гордій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1768 – Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків; початок Коліївщини.
- 1852 – При Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів.
- 1865 – У вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
- 1894 – Перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.
- 1912 – Найбільший на той час пасажирський лайнер "Титанік" зіштовхнувся з айсбергом.
- 1930 – На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля".
- 1978 – У Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною.
- 1991 – З Музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на суму 500 млн доларів.
- 2003 – Розшифрований людський геном.
- 2007 – Уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 квітня
- 11924 – Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.
- 1940 – Марі Кінскі, княгиня Ліхтенштейну, дружина нині панівного князя Ганса-Адама.
- 1945 – Рітчі Блекмор, гітарист груп "Deep Purple", "Rainbow" та "Blackmore's Night".
- 1945 – Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.
- 1961 – Роберт Карлайл, англо-американський актор.
- 1969 – Амір ібн аль-Хаттаб, борець за незалежність Чеченської Республіки.
- 1975 – Вероніка Земанова, популярна чеська еро-фотомодель, акторка і співачка.
- 1977 – Сара Мішель Геллар, американська актриса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день було заведено залишати частування для домового. Це робили для того, щоб він не мучив сімома своїми витівками. Його пригощали кашею, наливали молочко.
- 14 квітня відмивали вхідні двері з усіх боків й використовували для цього воду, у якій розчиняли вино та квітковий мед.
- Якщо розливаються води, то буде багато трави.
- Якщо зоряне і ясне небо, то буде гарне літо й великий врожай.
- Якщо худоба голосно кричить, то буде негода.
- Якщо під час заходу сонця з'явилася блискавка, то вранці буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні, 14 квітня, вшановують Святу Марію, тому не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.
- У цей день не можна грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу. Враховуючи те, що триває Великий піст, то
- 14 квітня 2019 року, у неділю можна споживати гарячу їжу з рослинною олією та трішки вина.
- Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.
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