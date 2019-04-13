14 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 квітня, іменини святкують Марія, Марко, Макар та інші. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 14 квітня, у неділю, у народному календарі зазначено вшанування Марії-пролубниці. За традицією вважають, що наприкінці другого тижня квітня відбувається бурхливий розлив води, адже активно тане сніг. До 14 квітня у селян закінчувалася капуста й саме тому більше не варили щі. Також намагалися економити продукти, невідомо було чи зберуть врожай. З цієї причини 14 квітня в народі називали "порожні щі", адже в цей період люди харчувалися досить стримано. У церкві 14 квітня вшановували Святу Марію і молилися їй, щоб захистила псування.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Абрам, Ельвіра, а також Гордій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1768 – Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків; початок Коліївщини.

1852 – При Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів.

1865 – У вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.

1894 – Перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

1912 – Найбільший на той час пасажирський лайнер "Титанік" зіштовхнувся з айсбергом.

1930 – На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля".

1978 – У Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною.

1991 – З Музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на суму 500 млн доларів.

2003 – Розшифрований людський геном.

2007 – Уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.

мультсеріал "Футурама"

ХТО НАРОДИВСЯ 14 квітня

11924 – Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.

1940 – Марі Кінскі, княгиня Ліхтенштейну, дружина нині панівного князя Ганса-Адама.

1945 – Рітчі Блекмор, гітарист груп "Deep Purple", "Rainbow" та "Blackmore's Night".

1945 – Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.

1961 – Роберт Карлайл, англо-американський актор.

1969 – Амір ібн аль-Хаттаб, борець за незалежність Чеченської Республіки.

1975 – Вероніка Земанова, популярна чеська еро-фотомодель, акторка і співачка.

1977 – Сара Мішель Геллар, американська актриса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день було заведено залишати частування для домового. Це робили для того, щоб він не мучив сімома своїми витівками. Його пригощали кашею, наливали молочко.

14 квітня відмивали вхідні двері з усіх боків й використовували для цього воду, у якій розчиняли вино та квітковий мед.

Якщо розливаються води, то буде багато трави.

Якщо зоряне і ясне небо, то буде гарне літо й великий врожай.

Якщо худоба голосно кричить, то буде негода.

Якщо під час заходу сонця з'явилася блискавка, то вранці буде дощ.

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні, 14 квітня, вшановують Святу Марію, тому не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.

У цей день не можна грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу. Враховуючи те, що триває Великий піст, то

14 квітня 2019 року, у неділю можна споживати гарячу їжу з рослинною олією та трішки вина.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

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