14 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 грудня, у світі та в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а віряни відзначають День святого Наума.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 грудня, вшановують пам'ять святого пророка Наума, якого дуже шанують у Північній Македонії та у Болгарії. Саме він разом зі святими Кирилом, Мефодієм та Климентом вважаються одними з основоположників болгарської релігійної літератури. Він жив 9 столітті у місті Преслава, де організував місцеву літературну школу, а згодом на березі Охрид він створив монастир, що має його ім'я та зберігає мощі святого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 14 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Анастасія, Наум, Філарет, Дмитро та Порфирій.​​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

День енергозбереження в Індії

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — день народження квантової механіки. У цей день Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення

1901 — в Лондоні пройшов перший турнір з настільного тенісу

1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт вперше спробували піднятися у повітря на сконструйованому ними літаку. Спроба провалилась.

1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. А за 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР

1939 — через напад на Фінляндію СРСР був виключений з Ліги Націй

1944 — Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських та німецьких на російські

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

1950 — створено Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія

1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (так називається найвіддаленіша від узбережжя материка точка)

1960 — у Парижі погоджено Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

1962 — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери

1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України "Міжнародного "Слов'янського Каналу»

1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don't Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн

2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо

2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу "Аль-Багдадія" Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами: "Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!"

2009 — в центрі Стокгольма запустили в експлуатацію першу у світі мобільну мережу на базі технології Long Term Evolution

2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук, одне з наймасовіших вбивств у початкових школах США

Зараз ЧАЕС має такий вигляд / Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ГРУДНЯ

1503 — Нострадамус, французький астролог та письменник

1546 — Тихо Браге, данський астроном, астролог та алхімік

1821 — Микола Щербина, поет, екофілософ українського походження

1835 — Губерт Зімар, німецький богослов

1840, 14 листопада — Михайло Старицький, український письменник, драматург та поет

1850 — Микола Кузнецов, український живописець та графік

1866 — Роджер Фрай, англійський художник та художній критик, який увів в ужиток поняття постімпресіонізм

1884 — Миколай Чарнецький, український церковний діяч (УГКЦ), єпископ

1895 — Поль Елюар (Ежен Грендель), французький поет-сюрреаліст

1895 — Мір'ям Бернштейн-Коган, єврейська театральна та кіноактриса, піонерка івритського театру

1946 — Джейн Біркін, британська акторка (Сто та одна ніч Симона Сінема, Смерть на Нілі)

1947 — Ділма Русеф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни

1949 — Кліфф Вільямс, англійський рок-музикант та гітарист легендарного гурту AC/DC

1970 — Анна Марія Йопек, польська співачка, музикантка та продюсерка

1972 — Геннадій Біліченко, капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі

1988 — Ванесса Гадженс, американська співачка та акторка (Відв'язні канікули, Шкільний мюзикл, Страшенно красивий)

1991 — Offset, популярний американський репер, справжнє ім'я якого Кіарі Кендрел Цефус

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Наума дуже вітряно, то скоро посиляться морози;

Якщо гучно чути ворон, то попереду хуртовини та снігопади;

Якщо небо дуже зоряне та чисте, то варто готуватись до негоди;

Якщо на деревах крига, то попереду справді зимова погода;

Якщо сьогодні мати чисті помисли та допомагати іншим, то доля буде прихильною;

Народжені у цей день вважаються особливими щасливчиками, яким легко даватиметься будь-яке навчання.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто без причини виходити з дому після заходу сонця;

Не можна починати справи після ситної трапези, найкраще це робити натще серце;

Не можна дивитись у дзеркало під час серйозних справ;

Не можна зловживати спиртним;

Не можна зациклюватись на негативі;

Не можна розсипати цукор.

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