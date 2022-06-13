14 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день донора крові.

Всесвітній день в'язання.

Міжнародний день блогера.

1783 – на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.

1834 – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.

1940 – СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву

1995 – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.

1997 – На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500.

2014 – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

2017 – у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ

1736 – Кулон Шарль Оґюстен, французький фізик, військовий інженер, творець основного закону електростатики.

1807 – Сошенко Іван Максимович – український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва

1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця ("Хатина дядька Тома").

1819 – Софрон Витвицький, письменник, етнограф.

1868 – Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.

1891 – Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.

1897 – Наталія Ґеркен-Русова, українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка.

1903 – Жгенті Віссаріон Давидович, грузинський критик, літературознавець, доктор філологічних наук з 1975 року.

1922 – Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.

1935 – Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.

1961 – Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець

1963 – Тоні Савевскі югославський і македонський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зоря пофарбована в яскраво-червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.

Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.

Ранкова веселка – до дощу.

Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.

Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.

Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.

Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.

Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.

В Устинів день забороняється ставити паркан, інакше може статися пожежа.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ухвалювати важливих рішень;

Не можна сваритись з рідними та близькими;

Не гоже брати гроші у борг;

​Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.

Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії