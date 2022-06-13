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14 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора крові.
- Всесвітній день в'язання.
- Міжнародний день блогера.
- 1783 – на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.
- 1834 – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
- 1940 – СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву
- 1995 – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
- 1997 – На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500.
- 2014 – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
- 2017 – у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ
- 1736 – Кулон Шарль Оґюстен, французький фізик, військовий інженер, творець основного закону електростатики.
- 1807 – Сошенко Іван Максимович – український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва
- 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця ("Хатина дядька Тома").
- 1819 – Софрон Витвицький, письменник, етнограф.
- 1868 – Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.
- 1891 – Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.
- 1897 – Наталія Ґеркен-Русова, українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка.
- 1903 – Жгенті Віссаріон Давидович, грузинський критик, літературознавець, доктор філологічних наук з 1975 року.
- 1922 – Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.
- 1935 – Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.
- 1961 – Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець
- 1963 – Тоні Савевскі югославський і македонський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зоря пофарбована в яскраво-червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.
- Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.
- Ранкова веселка – до дощу.
- Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.
- Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.
- Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.
- Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.
- Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.
- В Устинів день забороняється ставити паркан, інакше може статися пожежа.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ухвалювати важливих рішень;
- Не можна сваритись з рідними та близькими;
- Не гоже брати гроші у борг;
- Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
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