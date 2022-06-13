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війна Kalush

14 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 червня – вівторок

Сьогодні, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 червня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день донора крові.
  • Всесвітній день в'язання.
  • Міжнародний день блогера.
  • 1783 – на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.
  • 1834 – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
  • 1940 – СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву
  • 1995 – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
  • 1997 – На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500.
  • 2014 – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
  • 2017 – у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти
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ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ

  • 1736 – Кулон Шарль Оґюстен, французький фізик, військовий інженер, творець основного закону електростатики.
  • 1807 – Сошенко Іван Максимович – український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва
  • 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця ("Хатина дядька Тома").
  • 1819 – Софрон Витвицький, письменник, етнограф.
  • 1868 – Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.
  • 1891 – Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.
  • 1897 – Наталія Ґеркен-Русова, українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка.
  • 1903 – Жгенті Віссаріон Давидович, грузинський критик, літературознавець, доктор філологічних наук з 1975 року.
  • 1922 – Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.
  • 1935 – Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.
  • 1961 – Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець
  • 1963 – Тоні Савевскі югославський і македонський футболіст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зоря пофарбована в яскраво-червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.
  • Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.
  • Ранкова веселка – до дощу.
  • Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.
  • Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.
  • Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.
  • Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.
  • Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.
  • В Устинів день забороняється ставити паркан, інакше може статися пожежа.
14 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507480

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ухвалювати важливих рішень;
  • Не можна сваритись з рідними та близькими;
  • Не гоже брати гроші у борг;
  • ​Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.

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