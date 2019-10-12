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13 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 жовтня, віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія, а у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять священномученика Григорія. Він був просвітником Вірменії з роду грузинських царів. Єпископом він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Маріанна, Марія, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зменшення небезпеки лих ООН
- 1307 – За наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п'ятницю 13.
- 1582 – В Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський.
- 1675 – нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
- 1792 – У Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.
- 1860 – У США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.
- 1871 – у Києві відкрилася Колегія Павла Ґалаґана.
- 1875 – Відкрито Чернівецький університет.
- 1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
- 1894 – У Пенсильванії (США) засновано Український народний союз.
- 1900 – Вийшла основна книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення снів".
- 1927 – За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
- 1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
- 1944 – У Москві Сталін пообіцяв Вінстону Черчиллю, що СРСР оголосить війну Японській імперії після перемоги над Третім Рейхом.
- 1948 – Завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ.
- 1957 – В СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.
- 1957 – На Державній нараді Мао Цзе Дун заявив: "Не треба читати багато книг".
- 1965 – В СРСР запроваджено Державний знак якості.
- 1987 – У Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях.
- 1989 – У Києво-Печерській лаврі відкрито духовну семінарію Російської православної церкви.
- 1992 – На посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.
- 1996 – У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.
- 1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ
- 1474 – Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець, представник Флорентійської школи
- 1822 – Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог й бактеріолог
- 1887 – Йозеф Тисо, словацький теолог і політик, президент Словацької республіки
- 1921 – Ів Монтан, французький співак і актор
- 1923 – Михайло Сікорський, український історик, почесний директор заповідника "Переяслав", Герой України
- 1925 – Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії
- 1926 – Рей Браун, американський джазовий музикант
- 1933 – Нана Мускурі, грецька співачка
- 1941 – Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, еколог, співзасновник і перший президент "Грінпіс"
- 1960 – Кацухіса Намасе, японський актор
- 1971 – Михайло Старостяк, український футболіст
- 1980 – Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст
- 1982 – Ян Торп, австралійський плавець
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
- Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
- Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
- Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
- Сухий сніг випав – до врожайного літа.
- Блідий і каламутний місяць в тумані – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За народними віруваннями у цей день напередодні Покрови у лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять сьогодні блукати лісами.
- На Григор'єв день, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.
- Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.
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