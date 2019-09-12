На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
13 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 5
Сьогодні, 13 вересня, віряни вшановують пам'ять Священномученика Кіпріана, єпископа Карфагенського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 13 вересня віряни вшановують пам'ять Священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського, який народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка), де протекло все його життя і діяльність. Фасцій Кипріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав чудову світську освіту і став блискучим оратором, учителем красномовства і філософії в Карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кипріян згодом згадував, що довго "залишався в глибокій тьмі нічній, далекий від світла Істини".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Кипріян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 122 – римським імператором Адріаном розпочато будівництво оборонної споруди – стіни Адріана
- 1648 – українські козаки Богдана Хмельницького вщент розгромили коронне військо Речі Посполитої під Пилявцями
- 1788 – тимчасовою столицею США став Нью-Йорк
- 1940 – італійські війська почали вторгнення в Єгипет в ході Другої світової війни
- 1960 – свій день народження "святкує" наука біоніка – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів живої природи
- 1965 – в Америці вийшов безсмертний сингл "Yesterday" групи Бітлз
- 1972 – відбитки пальців вперше використовують як доказ вини обвинуваченого у Великобританії
- 2007 – шпигунський скандал у Формулі-1: команду McLaren звинуватили в промисловому шпигунстві стосовно Ferrari
ХТО НАРОДИВСЯ 13 вересня
- 1863 – англійський політик Артур Хендерсон (лауреат Нобелівської премії світу 1934 року)
- 1876 – американський письменник Шервуд Андерсон
- 1916 – автор романів і казкар Роальд Даль
- 1931 – український письменник Борис Харчук
- 1944 – англійська актриса Жаклін Біссет (українському кіноглядачеві запам'яталася грою у фільмах "Дика орхідея", "Анна Кареніна", "Казино Ройал")
- 1961 – лідер треш-метал групи Megadeth Дейв Мастейн
- 1974 – російський політик і громадський діяч Максим Резник (учасник руху "Путін має піти")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Журавлі курликають і летять по небу неспішно – осінь буде тривалою і теплою
- Журавлі летять на Південь не клином, а поодинці – чекай неврожаю в наступному році
- Якщо людина народилася 13 вересня, то її талісман – амулет з лазуритом
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У п'ятницю 13 вересня 2019 року не можна ворожити
- Не рекомендують дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги
- Не варто в п'ятницю 13 вересня грати в азартні ігри
Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся
-
21:0113 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї
-
20:38Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак
-
20:30Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:20Надприродне: з'явився перший кадр 15 сезону
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
19:51Philips презентувала "кишеньковий" проектор
-
19:43Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL
-
19:22Рецепт сніданку, який поліпшує чоловічу силу
-
19:13McDonald’s може залишити студентів без роботи
-
18:56Заради ремонту: у Нікополі дівчата станцювали тверк на занедбаній дорозі
-
18:41Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається
-
18:25Три речі, яких цураються абсолютно всі чоловіки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:12Де продають найдорожчий алкоголь в Європі, а де – найдешевший
-
18:01Гороскоп на 13 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці
-
17:43General Motors відкликає понад 3 мільйони автомобілів: у чому причина
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
17:16Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг
-
17:13Що пам'ять на обличчя говорить про ваш тип особистості: цікаве дослідження
-
16:56Син Пітта і Джолі відверто розповів про конфлікт з батьком
-
16:42У мережі з'явилися реальні характеристики нових iPhone 11
-
16:35Дієтологи розповіли, кому особливо корисно їсти сир
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?