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Серіал Кріпосна Міс Україна

13 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 вересня - п'ятниця

Сьогодні, 13 вересня, віряни вшановують пам'ять Священномученика Кіпріана, єпископа Карфагенського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 вересня віряни вшановують пам'ять Священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського, який народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка), де протекло все його життя і діяльність. Фасцій Кипріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав чудову світську освіту і став блискучим оратором, учителем красномовства і філософії в Карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кипріян згодом згадував, що довго "залишався в глибокій тьмі нічній, далекий від світла Істини".

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Священномученик Кипріан Карфагенський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Кипріян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 122 – римським імператором Адріаном розпочато будівництво оборонної споруди – стіни Адріана
  • 1648 – українські козаки Богдана Хмельницького вщент розгромили коронне військо Речі Посполитої під Пилявцями
  • 1788 – тимчасовою столицею США став Нью-Йорк
  • 1940 – італійські війська почали вторгнення в Єгипет в ході Другої світової війни
  • 1960 – свій день народження "святкує" наука біоніка – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів живої природи
  • 1965 – в Америці вийшов безсмертний сингл "Yesterday" групи Бітлз
  • 1972 – відбитки пальців вперше використовують як доказ вини обвинуваченого у Великобританії
  • 2007 – шпигунський скандал у Формулі-1: команду McLaren звинуватили в промисловому шпигунстві стосовно Ferrari

ХТО НАРОДИВСЯ 13 вересня

  • 1863 – англійський політик Артур Хендерсон (лауреат Нобелівської премії світу 1934 року)
  • 1876 ​​– американський письменник Шервуд Андерсон
  • 1916 – автор романів і казкар Роальд Даль
  • 1931 – український письменник Борис Харчук
  • 1944 – англійська актриса Жаклін Біссет (українському кіноглядачеві запам'яталася грою у фільмах "Дика орхідея", "Анна Кареніна", "Казино Ройал")
  • 1961 – лідер треш-метал групи Megadeth Дейв Мастейн
  • 1974 – російський політик і громадський діяч Максим Резник (учасник руху "Путін має піти")
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Роальд Даль

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Журавлі курликають і летять по небу неспішно – осінь буде тривалою і теплою
  • Журавлі летять на Південь не клином, а поодинці – чекай неврожаю в наступному році
  • Якщо людина народилася 13 вересня, то її талісман – амулет з лазуритом
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Журавлі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У п'ятницю 13 вересня 2019 року не можна ворожити
  • Не рекомендують дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги
  • Не варто в п'ятницю 13 вересня грати в азартні ігри

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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