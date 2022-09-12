13 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День Роальда Дала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 вересня, віряни відзначають день Івана Золотоустого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, та Олександр.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Роальда Дала.

1776 — засноване місто Дніпро.

1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США.

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови.

1902 — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину.

1959 — під час посадки радянська космічна станція "Луна-2" впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об'єктом, котрий досягнув поверхні супутника.

1960 — у США відбувся перший симпозіум біоніків.

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні.

1962 — Елвіс Преслі з піснею "She's Not You" вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії.

1965 — В США вийшов сингл Бітлз "Yesterday".

1968 — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору.

1982 — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнав катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax.

1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва.

1993 — підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ВЕРЕСНЯ

1896 — Тадеуш Шеліговський, польський композитор, уродженець Львова.

1903 — Клодет Кольбер, американська акторка, володарка премій Оскар та Золотий глобус.

1916 — Роальд Дал, британський письменник.

1924 — Моріс Жарр, французький композитор.

1931 — Борис Харчук, український письменник.

1961 — Оксана Іванкевич, український художник.

1967 — Майкл Джонсон, видатний американський легкоатлет, спринтер.

1977 — Ендрю Хіггінсон, британський професіональний гравець у снукер.

1993 — Найл Хоран, ірландський співак, автор пісень і гітарист, відомий як член бойз-бенду One Direction.

Майкл Джонсон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо виросли шишки на ялинах знизу – до ранніх морозів, а зверху – до пізніх.

Кури починають рано линяти – до ранньої і холодної зими, а коли довго не скидають пір'я, то осінь буде сухою.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

З'явилися опеньки – скінчилося літо.

Якщо журавлі летять клином – буде потепління, а якщо поодинці – скоро похолодає.

Зростаючий місяць обіцяє хороший урожай ягід.

Чим нижче летять журавлі, тим тепліше буде взимку.

Мурахи побудували великі мурашники – до суворої зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна брати гроші в борг.

У цей день краще не починати нові справи.

Заборонено збирати калину і горобину.

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