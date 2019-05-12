13 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 травня, святкують День пам'яті святителя Ігнатія Брянчанінова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православні християни сьогодні відзначають День пам'яті святителя Ігнатія Брянчанінова. Святитель міг бачити стан душі інших людей. Він представив аскетичне вчення святих отців Церкви стосовно до вимог сучасності.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Василь, Донат, Гнат, Микита, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.

1927 — засновано київський футбольний клуб "Динамо".

1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1".

1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1990 — вийшов перший випуск газети "Галичина" — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

Заснування клубу Динамо

ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня

1849 — Панас Мирний, український письменник.

1972 — Назар Стригун, український актор.

1979 — В'ячеслав Шевчук, український футболіст.

1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець Євробачення 2009.

1986 — Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.

Роберт Паттінсон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на сході небо чисте і ясне – літо буде сонячне.

Якщо ввечері зійдуть зірки, подує південний теплий вітер – влітку будуть часті грози, але зате хороший урожай.

Якщо зірки зникли – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна планувати подорожі.

Не можна проводити вечір наодинці.

Не можна витрачати сьогодні гроші.

Читайте також: Гороскоп на 1 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку