Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

13 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 26
13 грудня - п'ятниця - фото 1
13 грудня - п'ятниця

Сьогодні, 13 грудня, віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 грудня віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Він був першим з апостолів, хто пішов за Христом, а потім привів до нього свого рідного брата святого апостола Петра. З юності майбутній апостол, який був родом з Віфсаїди, всією душею звернувся до Бога. Він не одружився і разом зі своїм братом займався рибальством. Коли над Ізраїлем прогримів глас святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, святий Андрій став його найближчим учнем. Святий Іоанн Хреститель сам направив двох своїх учнів, майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова, до Христа, вказавши, що Він є Агнець Божий.

Андрія Первозванний - фото 373840
Андрія Первозванний

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Феофіл, Аркадій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День святого апостола Андрія Первозванного
  • День святої Люції
  • 1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів, які зараз відомі як Нова Зеландія
  • 1937 – війська Японії захопили китайське місто Нанкін. Почалася Різанина в Нанкіні
  • 1941 – сильна повінь в Хуаразе (Перу)
  • 1958 – американськими вченими був проведений запуск живої істоти в космос з поверненням. На борту ракети АМ-13 була мавпа Гордо, вона провела 15 хвилин в космосі
  • 1983 – пройшов матч з найбільшим рахунком в історії НБА: Детройт виграв у Денвера 186:184
  • 2004 – Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"
Шева - фото 373842
Шева

ХТО НАРОДИВСЯ 13 грудня

  • 1504 – Пій V, папа римський
  • 1553 – Генріх IV, король Франції, чоловік Маргарити Наваррської, герой роману Олександра Дюма Королева Марго
  • 1797 – Генріх Гейне, німецький поет
  • 1816 – Вернер фон Сіменс, німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник корпорації Siemens
  • 1877 – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч, автор всесвітньо відомої обробки "Щедрик" Микола Леонтович
  • 1893 – Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітільов), український письменник, публіцист
  • 1957 – Стів Бушемі, американський актор
  • 1981 – американська співачка, солістка і співзасновник рок-групи Evanescence Емі Лі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сніг у цей день ляже, то він затримається ще на 100 днів
  • Кішка вилизує хвіст, лапи – чекайте ясного морозного дня
  • Швидкі і низькі хмари – прикмети до того, що скоро буде холоднеча
Зима - фото 373854
Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не розмовляйте голосно
  • Не відмовляйте у допомозі
  • Не розмовляйте заголосно

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1057
Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
  • 10 грудня, 13:55
  • 265
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1944700
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Історія