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13 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 грудня, віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 13 грудня віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Він був першим з апостолів, хто пішов за Христом, а потім привів до нього свого рідного брата святого апостола Петра. З юності майбутній апостол, який був родом з Віфсаїди, всією душею звернувся до Бога. Він не одружився і разом зі своїм братом займався рибальством. Коли над Ізраїлем прогримів глас святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, святий Андрій став його найближчим учнем. Святий Іоанн Хреститель сам направив двох своїх учнів, майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова, до Христа, вказавши, що Він є Агнець Божий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 13 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Феофіл, Аркадій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День святого апостола Андрія Первозванного
- День святої Люції
- 1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів, які зараз відомі як Нова Зеландія
- 1937 – війська Японії захопили китайське місто Нанкін. Почалася Різанина в Нанкіні
- 1941 – сильна повінь в Хуаразе (Перу)
- 1958 – американськими вченими був проведений запуск живої істоти в космос з поверненням. На борту ракети АМ-13 була мавпа Гордо, вона провела 15 хвилин в космосі
- 1983 – пройшов матч з найбільшим рахунком в історії НБА: Детройт виграв у Денвера 186:184
- 2004 – Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"
ХТО НАРОДИВСЯ 13 грудня
- 1504 – Пій V, папа римський
- 1553 – Генріх IV, король Франції, чоловік Маргарити Наваррської, герой роману Олександра Дюма Королева Марго
- 1797 – Генріх Гейне, німецький поет
- 1816 – Вернер фон Сіменс, німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник корпорації Siemens
- 1877 – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч, автор всесвітньо відомої обробки "Щедрик" Микола Леонтович
- 1893 – Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітільов), український письменник, публіцист
- 1957 – Стів Бушемі, американський актор
- 1981 – американська співачка, солістка і співзасновник рок-групи Evanescence Емі Лі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сніг у цей день ляже, то він затримається ще на 100 днів
- Кішка вилизує хвіст, лапи – чекайте ясного морозного дня
- Швидкі і низькі хмари – прикмети до того, що скоро буде холоднеча
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не розмовляйте голосно
- Не відмовляйте у допомозі
- Не розмовляйте заголосно
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