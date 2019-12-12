13 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 грудня, віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 грудня віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Він був першим з апостолів, хто пішов за Христом, а потім привів до нього свого рідного брата святого апостола Петра. З юності майбутній апостол, який був родом з Віфсаїди, всією душею звернувся до Бога. Він не одружився і разом зі своїм братом займався рибальством. Коли над Ізраїлем прогримів глас святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, святий Андрій став його найближчим учнем. Святий Іоанн Хреститель сам направив двох своїх учнів, майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова, до Христа, вказавши, що Він є Агнець Божий.

Андрія Первозванний

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Феофіл, Аркадій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого апостола Андрія Первозванного

День святої Люції

1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів, які зараз відомі як Нова Зеландія

1937 – війська Японії захопили китайське місто Нанкін. Почалася Різанина в Нанкіні

1941 – сильна повінь в Хуаразе (Перу)

1958 – американськими вченими був проведений запуск живої істоти в космос з поверненням. На борту ракети АМ-13 була мавпа Гордо, вона провела 15 хвилин в космосі

1983 – пройшов матч з найбільшим рахунком в історії НБА: Детройт виграв у Денвера 186:184

2004 – Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"

Шева

ХТО НАРОДИВСЯ 13 грудня

1504 – Пій V, папа римський

1553 – Генріх IV, король Франції, чоловік Маргарити Наваррської, герой роману Олександра Дюма Королева Марго

1797 – Генріх Гейне, німецький поет

1816 – Вернер фон Сіменс, німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник корпорації Siemens

1877 – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч, автор всесвітньо відомої обробки "Щедрик" Микола Леонтович

1893 – Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітільов), український письменник, публіцист

1957 – Стів Бушемі, американський актор

1981 – американська співачка, солістка і співзасновник рок-групи Evanescence Емі Лі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніг у цей день ляже, то він затримається ще на 100 днів

Кішка вилизує хвіст, лапи – чекайте ясного морозного дня

Швидкі і низькі хмари – прикмети до того, що скоро буде холоднеча

Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не розмовляйте голосно

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте заголосно

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