13 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 червня, в Україні відзначають День звільнення Маріуполя від проросійських терористів, а у вірян – другий день Зелених свят або Трійці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 червня, православна церква вшановує пам’ять святого Веремія, а крім цього, у вірян – другий день Зелених свят.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Микола, Філіп, Роман, Христина, а також Герман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

День звільнення Маріуполя від проросійських терористів.

День швейної машини.

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон.

1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.

2014 — українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЧЕРВНЯ

1894 — Лео Каннер, українсько-американський психіатр, один із засновників дитячої психіатрії.

1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.

1928 — Джон Форбс Неш, американський математик.

1940 — Гойко Мітіч, актор.

1951 — Стеллан Скашгорд, шведський актор.

1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

1987 — Яніс Пуріньш, латвійський хокеїст.

Стеллан Скашгорд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сильна роса – до сонячного дня.

Увечері немає роси – завтра буде дощ.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

Сон проти 13 червня – віщий.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні запрягати коней та використовувати їх для роботи.

У цей день краще не планувати тривалі поїздки.

Заборонено працювати на городі.

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