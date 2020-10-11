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12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 жовтня – понеділок

Сьогодні, 12 жовтня, віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка, а у світі відзначають Всесвітній день мігруючих птахів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 12 жовтня вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка. Народився він в грецькому місті Коринфа. Постійне читання Священного Писання пробудило в душі хлопця любов до Господа і прагнення до богоугодного життя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо, а також Папіла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427725

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день мігруючих птахів
  • День Колумба у США
  • 1428 – У ході Столітньої війни англійці почали облогу Орлеана.
  • 1492 – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.
  • 1612 – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.
  • 1727 – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).
  • 1824 – У Москві відкрили Малий театр.
  • 1860 – Ґарібальді Дзузеппе проголосив Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія.
  • 1863 – В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.
  • 1871 – Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.
  • 1863 – У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.
  • 1905 – Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала незалежним королівством.
  • 1917 – Екіпаж міноносця "Завидный" підняв Український прапор і відмовився його спускати.
  • 1922 – У Російській СФРР розпочалася дворічна грошова реформа — РНК РCФРР ухвалила декрет про карбування золотих червінців.
  • 1924 – у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.
  • 1939 – Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.
  • 1947 – У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.
  • 1956 – Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • 1965 – На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.
  • 1971 – на Бродвеї відбулася прем'єра рок-опери «Jesus Christ Superstar».
  • 1984 – На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор" з Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
  • 1991 – У Києві відбувся установчий з'їзд Соціалістичної партії України.
  • 1994 – У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.
  • 2002 – У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.
12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428941

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЖОВТНЯ

  • 1759 – Жорж Дантон, один із чільників якобінців і водночас жертва французької революції.
  • 1857 – Роман Кондратенко, генерал-лейтенант РІА українського походження.
  • 1881 – Іван М'ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок.
  • 1896 – Еудженіо Монтале, італійський поет.
  • 1904 – Микола Духов, творець атомної бомби.
  • 1910 – Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф.
  • 1919 – Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану.
  • 1935 – Лучано Паваротті, італійський оперний співак.
  • 1937 – Степан Хмара, український політик, правозахисник.
  • 1977 – Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.
12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428942

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
  • Туман 12 жовтня обіцяв теплу осінь.
  • Гриби пізно з’явилися у лісі – перший сніг також випаде пізно.
  • Грім в цей день – до безсніжною зими, східний вітер – до холодної.
12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428943

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день витрачати багато грошей;
  • Не варто сьогодні сваритися та лихословити;
  • Не можна нині лінуватися;
  • Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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