На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 7
Сьогодні, 12 жовтня, віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка, а у світі відзначають Всесвітній день мігруючих птахів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 12 жовтня вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка. Народився він в грецькому місті Коринфа. Постійне читання Священного Писання пробудило в душі хлопця любов до Господа і прагнення до богоугодного життя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо, а також Папіла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день мігруючих птахів
- День Колумба у США
- 1428 – У ході Столітньої війни англійці почали облогу Орлеана.
- 1492 – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.
- 1612 – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.
- 1727 – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).
- 1824 – У Москві відкрили Малий театр.
- 1860 – Ґарібальді Дзузеппе проголосив Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія.
- 1863 – В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.
- 1871 – Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.
- 1863 – У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.
- 1905 – Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала незалежним королівством.
- 1917 – Екіпаж міноносця "Завидный" підняв Український прапор і відмовився його спускати.
- 1922 – У Російській СФРР розпочалася дворічна грошова реформа — РНК РCФРР ухвалила декрет про карбування золотих червінців.
- 1924 – у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.
- 1939 – Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.
- 1947 – У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.
- 1956 – Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 1965 – На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.
- 1971 – на Бродвеї відбулася прем'єра рок-опери «Jesus Christ Superstar».
- 1984 – На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор" з Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
- 1991 – У Києві відбувся установчий з'їзд Соціалістичної партії України.
- 1994 – У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.
- 2002 – У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЖОВТНЯ
- 1759 – Жорж Дантон, один із чільників якобінців і водночас жертва французької революції.
- 1857 – Роман Кондратенко, генерал-лейтенант РІА українського походження.
- 1881 – Іван М'ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок.
- 1896 – Еудженіо Монтале, італійський поет.
- 1904 – Микола Духов, творець атомної бомби.
- 1910 – Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф.
- 1919 – Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану.
- 1935 – Лучано Паваротті, італійський оперний співак.
- 1937 – Степан Хмара, український політик, правозахисник.
- 1977 – Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
- Туман 12 жовтня обіцяв теплу осінь.
- Гриби пізно з’явилися у лісі – перший сніг також випаде пізно.
- Грім в цей день – до безсніжною зими, східний вітер – до холодної.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день витрачати багато грошей;
- Не варто сьогодні сваритися та лихословити;
- Не можна нині лінуватися;
- Не варто у цей день зловживати алкоголем і переїдати.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
21:1612 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48В Австралії штучний інтелект допомагатиме парам розвестися
-
20:22Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео)
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
19:19Актор Джефф Голдблюм повторив знаменитий кадр з Парку юрського періоду: фотопорівняння
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:00Фаянсове весілля (9 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
18:42У Чорнобилі помітили метелика значних розмірів: фотофакт
-
18:15Привітання з ювілеєм 60 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
17:55Гороскоп на 12 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Юзер Twitter збирає лімітовані пляшки Absolut: фото 124 версії з оригінальним дизайном
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
16:54Видра, яка кумедно дрімає вдень, підкорила мережу
-
16:20Найдорожчі кросовери загнали на справжнє бездоріжжя: результати тестів показали на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:55Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)
-
15:23Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазина
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:22В Англії відкрили номер-гуртожиток Ґрифіндор з Гаррі Поттера: атмосферні фото
-
13:53Колишня порнозірка Міа Халіфа зняла нове відео для фанатів (18+)
-
13:22Коронавірус в Україні: чи можна заразитись COVID-19 на вулиці
-
12:50Коли замовив дві доставки їжі в конкурентів: кумедне відео
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
11:54Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні
-
11:20Ідеальний вид зі спальні підкорив мережу: фото
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:18День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 жовтня
-
08:00З Днем дівчаток 2020: прикольні привітання у віршах, прозі і картинках
- 10 жовтня
-
21:54Аморально: учасницю проєкту Супер топ-модель по-українськи розкритикували за голе фото
-
18:33Кожен другий власник iPhone не знає технічні характеристики свого смартфона: дослідження
-
15:14Сім речей щоденного користання, які давно вже час викинути
-
12:18Ретроградний Меркурій 2020: які справи краще перенести на потім
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 жовтня
-
08:13Не сидіть на селері: експерти розкритикували дієту Кім Кардашян
- 09 жовтня
-
21:51Що повинен уміти чоловік у сексі: жіночі побажання
-
19:13Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
-
16:55Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
-
13:13Загублене село у Карпатах, яке пустує з 2008 року, зняли з дрона: атмосферні кадри
-
11:50Стало відомо, водії якого віку частіше потрапляють у ДТП
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 9 жовтня
-
07:19Ці помилки в харчуванні можуть стати причиною випадіння волосся
- 08 жовтня
-
20:20Колишня працівниця KFC стала популярною інтим-моделлю (18+)
-
17:16Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень
-
14:30Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
12:20Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня
-
07:14Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців