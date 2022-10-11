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12 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день захисту зору, а також День економіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Агатонік, Кипріян, Ян, Веніамін, Папіла, Феофан, Карпо, Замислав та Еварист. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день захисту зору
- Всесвітній день боротьби з артритом
- Всесвітній день економіста
- День опору корінних народів або День індіанського опору в Венесуелі
- День медсестри швидкої медичної допомоги
- День телерадіоведучого в Нікарагуа
- Національний день Королівства Іспанії
- 1428 — під час Столітньої війни англійці почали облогу Орлеана
- 1492 — Христофор Колумб переплив Атлантичний океан та дійшов до сучасної території Багамських островів, але вирішив, що дістався Східної Азії
- 1618 — армія Речі Посполитої разом з козацькими загонами захопила Москву
- 1727 — на Генраді у Глухові Данило Апостол став гетьманом Лівобережної України (за новим стилем)
- 1860 — Ґарібальді Дзузеппе проголосив Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія
- 1863 — В Женеві створено Міжнародний Червоний Хрест
- 1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан та наказав заарештувати всіх лідерів цієї організації
- 1863 — У Лондоні створено Англійську футбольну асоціацію
- 1905 — Норвегія розірвала унію зі Швецією та стала незалежним королівством.
- 1917 — Екіпаж міноносця "Завидный" Чорноморського флоту першим підняв Український прапор і відмовився його спускати
- 1920 — у Ризі укладено Договір про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни - Рівне - Радивілів - річка Збруч. Польська республіка мала відмовитись підтримувати збройні формування УНР та Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою.
- 1922 — У Російській СФРР розпочалася дворічна грошова реформа, було ухвалено декрет про карбування золотих червінців
- 1924 — у складі Української СРР створено Молдавську АРСР
- 1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків погодили декларації, які приводили до входження краю у склад УРСР
- 1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців
- 1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
- 1965 — На урочистій церемонії у Букінгемському палаці гурт The Beatles став кавалерами Ордену Британської імперії
- 1966 — з конвеєра заводу "Комунар" зійшли перші моделі "ЗАЗ-966"
- 1971 — на Бродвеї пройшла прем'єра рок-опери "Jesus Christ Superstar"
- 1991 — У Києві пройшов установчий з'їзд Соціалістичної партії України
- 1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні укладено повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією
- 2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЖОВТНЯ
- 1759 — Жорж Дантон, один з очільників якобінців та водночас жертва французької революції
- 1881 — Іван М'ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, а також творець поштових марок
- 1896 — Еудженіо Монтале, італійський поет
- 1904 — Микола Духов, радянський конструктор, творець атомної бомби
- 1910 — Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф
- 1919 — Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану
- 1935 — Лучано Паваротті, знаменитий італійський оперний співак
- 1968 — Г'ю Джекман, відомий австралійський актор (Ван Гелсинг, Престиж, Люди Ікс, Логан)
- 1973 — Павло Гудімов, український музикант, ексгітарист "Океану Ельзи", лідер гурту "Гудімов"
- 1977 — Олександр Береш, український гімнаст та дворазовий призер Олімпійських ігор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день дощ з мокрим снігом, то січень буде теплим, а червень дуже дощовим;
- Якщо в цей день випав перший сніг, то за 40 днів прийде сувора зима;
- Якщо бджоли почали щільно заліплювати соти, то зима буде холодною;
- Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то осінь буде довгою;
- Якщо на хвойних деревах багато шишок, то зима буде дуже морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити з дому після заходу сонця;
- Не можна лінуватись та довго лежати у ліжку;
- Не можна сперечатись та сваритись;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна ходити по росі.
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