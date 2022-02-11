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12 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 лютого, у світі відзначають Міжнародний день Дарвіна та Міжнародний день дітей-солдатів, а віряни – Трьох Святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 лютого, відзначають Трьох Святих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Дарвіна.
- Міжнародний день дітей-солдатів.
- Міжнародний день шлюбних агенцій.
- 1931 — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.
- 1936 — в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.
- 1939 — в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.
- 1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments".
- 1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.
- 1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.
- 1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).
- 1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
- 1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка визнала незалежність України.
- 2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО
- 1901 — Іван Сенченко, український письменник.
- 1904 — Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.
- 1908 — Жан Еффель, французький художник-карикатурист
- 1918 — Джуліан Швінгер, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат.
- 1919 — Зеновій Кецало, український художник.
- 1923 — Франко Дзефіреллі, італійський кіно- і оперний режисер.
- 1932 — Василь Яременко, український літературознавець.
- 1935 — Рей Манзарек, клавішник легендарної групи The Doors.
- 1939 — Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда).
- 1945 — Мод Адамс, американська кіноакторка.
- 1947 — Бенуа Жако, французький кінорежисер.
- 1950 — Майкл Айронсайд, американський кіноактор.
- 1950 — Стів Геккетт, британський рок-гітарист, колишній учасник гурту "Genesis".
- 1963 — Клаудіо Амендола, італійський кіноактор
- 1980 — Крістіна Річчі, американська кіноакторка ("Сімейка Адамсів").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зайці забігають у сади – зима ще скоро не пройде, буде холодна та сувора.
- Виття вовків чується недалеко від людського житла — до морозів.
- Снігур щебече ніби скрипучим голосом — до завірюхи.
- Миші починають виходити і бігають снігом — через добу настане потепління.
- Дерева інеєм покрилися – до тепла.
- Місяць червоного кольору – до сильного вітру.
- Птахи почали линяти – весна буде ранньою.
- Ясне небо та північний вітер – до снігової бурі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено 12 лютого ткати, шити, в'язати та займатися іншим хендмейдом.
- Сьогодні краще не одягати червоний одяг.
- У цей день не варто ходити в ліс.
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