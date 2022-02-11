12 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 лютого, у світі відзначають Міжнародний день Дарвіна та Міжнародний день дітей-солдатів, а віряни – Трьох Святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 лютого, відзначають Трьох Святих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Дарвіна.

Міжнародний день дітей-солдатів.

Міжнародний день шлюбних агенцій.

1931 — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.

1936 — в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.

1939 — в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments".

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.

1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.

1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка визнала незалежність України.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Чарльз Дарвін

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО

1901 — Іван Сенченко, український письменник.

1904 — Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.

1908 — Жан Еффель, французький художник-карикатурист

1918 — Джуліан Швінгер, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат.

1919 — Зеновій Кецало, український художник.

1923 — Франко Дзефіреллі, італійський кіно- і оперний режисер.

1932 — Василь Яременко, український літературознавець.

1935 — Рей Манзарек, клавішник легендарної групи The Doors.

1939 — Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда).

1945 — Мод Адамс, американська кіноакторка.

1947 — Бенуа Жако, французький кінорежисер.

1950 — Майкл Айронсайд, американський кіноактор.

1950 — Стів Геккетт, британський рок-гітарист, колишній учасник гурту "Genesis".

1963 — Клаудіо Амендола, італійський кіноактор

1980 — Крістіна Річчі, американська кіноакторка ("Сімейка Адамсів").​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зайці забігають у сади – зима ще скоро не пройде, буде холодна та сувора.

Виття вовків чується недалеко від людського житла — до морозів.

Снігур щебече ніби скрипучим голосом — до завірюхи.

Миші починають виходити і бігають снігом — через добу настане потепління.

Дерева інеєм покрилися – до тепла.

Місяць червоного кольору – до сильного вітру.

Птахи почали линяти – весна буде ранньою.

Ясне небо та північний вітер – до снігової бурі.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено 12 лютого ткати, шити, в'язати та займатися іншим хендмейдом.

Сьогодні краще не одягати червоний одяг.

У цей день не варто ходити в ліс.

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