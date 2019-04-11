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Ломаченко – Кролла Гра престолів

12 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 квітня – п'ятниця - фото 1
12 квітня – п'ятниця

Сьогодні, 12 квітня православні вшановують преподобного Іоана Ліствичника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 12 квітня християни відзначають Седмицю 5-у Великого поста. У православ'ї в цей день також вшановують преподобного Іоана Ліствичника. Широкому колу християн він відомий, перш за все, як упорядник авторитетного і вельми популярного пам'ятника аскетичної літератури: "Ліствиця...". Не буде перебільшенням сказати, що цей твір був настільною книгою для багатьох прославлених подвижників.

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Преподобний Іоан Ліствичник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Захар, Лазарь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1204 – Константинополь капітулював перед армією Четвертого Хрестового Походу
  • 1606 – Британія створила свій прапор "Юніон Джек"
  • 1633 – роботи Галілео Галілея були піддані формальному слідству Римської інквізиції
  • 1857 – опубліковано роман Гюстава Флобера "Пані Боварі"
  • 1903 – в Англії почала курсувати горслужба омнібусів – двоповерхових автобусів
  • 1934 – на вершині гори Вашингтон встановлений найсильніший порив вітру на планеті (372 км/год)
  • 1992 – під Парижем в Марні-Ла-Валле відкрився Діснейленд
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Діснейленд

ХТО НАРОДИВСЯ 12 квітня

  • 1724 – Лаймен Холл, американський лікар і політик, який підписав Декларацію Незалежності
  • 1839 – Пржевальський Микола Михайлович, мандрівник і географ, який досліджував Центральну Азію
  • 1933 – Монсеррат Кабальє, видатна співачка XX століття, представниця мистецтва бельканто
  • 1942 – Джейкоб Зума, президент Південно-Африканської Республіки
  • 1971 – Шеннен Догерті, американська актриса, відома за роллю Бренди Уолш в серіалі "Беверлі Гіллз, 90210"
  • Монсеррат Кабальє - фото 320608
    Монсеррат Кабальє

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів
  • Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою
  • Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів
  • Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п'ють – до швидкого дощу
  • Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Сьогодні не можна злитися на когось.
  2. Не варто також давати гроші в борг.
  3. Не можна сваритися з близькими людьми.

Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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