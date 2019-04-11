12 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 квітня православні вшановують преподобного Іоана Ліствичника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 12 квітня християни відзначають Седмицю 5-у Великого поста. У православ'ї в цей день також вшановують преподобного Іоана Ліствичника. Широкому колу християн він відомий, перш за все, як упорядник авторитетного і вельми популярного пам'ятника аскетичної літератури: "Ліствиця...". Не буде перебільшенням сказати, що цей твір був настільною книгою для багатьох прославлених подвижників.

Преподобний Іоан Ліствичник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Захар, Лазарь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1204 – Константинополь капітулював перед армією Четвертого Хрестового Походу

1606 – Британія створила свій прапор "Юніон Джек"

1633 – роботи Галілео Галілея були піддані формальному слідству Римської інквізиції

1857 – опубліковано роман Гюстава Флобера "Пані Боварі"

1903 – в Англії почала курсувати горслужба омнібусів – двоповерхових автобусів

1934 – на вершині гори Вашингтон встановлений найсильніший порив вітру на планеті (372 км/год)

1992 – під Парижем в Марні-Ла-Валле відкрився Діснейленд

Діснейленд

ХТО НАРОДИВСЯ 12 квітня

1724 – Лаймен Холл, американський лікар і політик, який підписав Декларацію Незалежності

1839 – Пржевальський Микола Михайлович, мандрівник і географ, який досліджував Центральну Азію

1933 – Монсеррат Кабальє, видатна співачка XX століття, представниця мистецтва бельканто

1942 – Джейкоб Зума, президент Південно-Африканської Республіки

1971 – Шеннен Догерті, американська актриса, відома за роллю Бренди Уолш в серіалі "Беверлі Гіллз, 90210"

Монсеррат Кабальє

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою

Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів

Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п'ють – до швидкого дощу

Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна злитися на когось. Не варто також давати гроші в борг. Не можна сваритися з близькими людьми.

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