На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 26
Сьогодні, 12 квітня православні вшановують преподобного Іоана Ліствичника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 12 квітня християни відзначають Седмицю 5-у Великого поста. У православ'ї в цей день також вшановують преподобного Іоана Ліствичника. Широкому колу християн він відомий, перш за все, як упорядник авторитетного і вельми популярного пам'ятника аскетичної літератури: "Ліствиця...". Не буде перебільшенням сказати, що цей твір був настільною книгою для багатьох прославлених подвижників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Захар, Лазарь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1204 – Константинополь капітулював перед армією Четвертого Хрестового Походу
- 1606 – Британія створила свій прапор "Юніон Джек"
- 1633 – роботи Галілео Галілея були піддані формальному слідству Римської інквізиції
- 1857 – опубліковано роман Гюстава Флобера "Пані Боварі"
- 1903 – в Англії почала курсувати горслужба омнібусів – двоповерхових автобусів
- 1934 – на вершині гори Вашингтон встановлений найсильніший порив вітру на планеті (372 км/год)
- 1992 – під Парижем в Марні-Ла-Валле відкрився Діснейленд
ХТО НАРОДИВСЯ 12 квітня
- 1724 – Лаймен Холл, американський лікар і політик, який підписав Декларацію Незалежності
- 1839 – Пржевальський Микола Михайлович, мандрівник і географ, який досліджував Центральну Азію
- 1933 – Монсеррат Кабальє, видатна співачка XX століття, представниця мистецтва бельканто
- 1942 – Джейкоб Зума, президент Південно-Африканської Республіки
- 1971 – Шеннен Догерті, американська актриса, відома за роллю Бренди Уолш в серіалі "Беверлі Гіллз, 90210"
-
Монсеррат Кабальє
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів
- Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою
- Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів
- Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п'ють – до швидкого дощу
- Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна злитися на когось.
- Не варто також давати гроші в борг.
- Не можна сваритися з близькими людьми.
Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята
-
22:53Дивіться, як 600-сильний Jaguar XE встановлює рекорд треку в Дубаї
-
22:23Спорт або гроші: що робить людей щасливішими?
-
21:5215-річний тенісист побив рекорд самого Рафаеля Надаля
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
21:24Чому шкідливо часто дивитися на себе в дзеркало
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:12Науковці назвали приховану небезпеку морської солі
-
21:0112 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51В Японії з'явилася незвичайна залізнична станція
-
20:42Представлено Samsung Galaxy A80: величезний екран і шалена камера
-
20:22Чого не варто соромитися в сексі
-
20:13В Україні не видаватимуть біометричні паспорти: відома причина
-
19:58В ООН спрогнозували кількість населення Землі до 2050 року
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 15, 16 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:47Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю
-
19:41Месенджер WhatsApp отримав новий режим
-
19:32Глава OnePlus розкритикував новий тренд на ринку смартфонів
-
19:20Джамала здивувала стильним образом у Києві
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
19:13Ідеальний лайфхак: відео з трубою для посадки картоплі підірвало мережу
-
18:57Науковці розповіли, коли людина стає лінтюхом
-
18:50Коноплянка хоче покинути Шальке: у чому причина
-
18:42На велосипеді з кішкою: як шотландець подорожує по світу
-
18:35Екстремальний знімок дівчини викликав суперечки в мережі
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів
-
07:15Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
- 08 квітня
-
22:1340 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці
-
19:04ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти