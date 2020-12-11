Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
12 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 56
Сьогодні, 12 грудня, у світі відзначають Міжнародний день нейтралітету, а в Україні святкують День Сухопутних військ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні католики вшановують пам'ять Преподобного Акакія Синайського, а також триває Різдвяний піст.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Парамон, Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день нейтралітету.
- Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я.
- День Сухопутних військ України.
- 1925 — у США відкрили готель "Мотель", що дав назву всім мотелям.
- 1937 — в СРСР пройшли перші вибори у Верховну раду за новою Конституцією.
- 1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці.
- 1963 — "The Beatles" з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду.
- 1987 — на перше місце британського хіт-параду піднявся Джордж Майкл з піснею "Faith".
- 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
- 1991 — незалежність України визнала Грузія.
- 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.
- 1996 — президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.
- 2007 — у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України ("пологівським маніяком") — Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку (довічне ув'язнення; 23 грудня 2008) Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів.
- 2008 — Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ
- 1884 — Зінаїда Серебрякова, видатна українська та французька художниця з родини Бенуа-Лансере.
- 1884 — Микола Світальський, український геолог, дійсний член АН УРСР.
- 1890 — Андрій Мельник, український громадсько-політичний діяч, командир 6-ї сотні УСС, полковник Армії УНР, крайовий командант УВО, голова Проводу ОУН.
- 1890 — Казімеж Айдукевич, польський математик, філософ.
- 1915 — Френк Сінатра, американський актор і співак.
- 1924 — Іван Денисюк, український літературознавець, професор Львівського університету.
- 1928 — Євген Сверстюк, український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів.
- 1928 — Леонід Биков, український актор, режисер і сценарист, народний артист УРСР, лавреат Шевченківської премії.
Леонід Биков
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.
- Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.
- Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.
- Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.
- Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
- Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.
- Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.
- Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.
Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
- 11 грудня
-
21:5116-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець
-
21:2312 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Лікарі розповіли, як не постраждати через ожеледицю
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
19:40Netflix випустив тизер телеадаптації мультсеріалу Вінкс: що з ним не так
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Українська композиторка Дана Винницька створила цікавий проєкт Polska jak poezja
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
18:22Гороскоп на 12 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Що буде з організмом, якщо щодня пити пиво
-
17:15Землю накрила найпотужніша магнітна буря року
-
16:43Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю
-
16:18Картина з кабінету брюссельського чиновника виявилася шедевром
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Знайдіть тварину на фото: кумедні кадри, які змушують подивитись двічі
-
14:49Співачка SOWA презентує сингл Сам на сам: слухайте запальну новинку
-
14:20Без шкарпеток і вати: блогерка дала 5 порад, як збільшити груди (відео)
-
13:53Біллі Айліш назвала свої улюблені пісні за 2020 рік: ТОП 9 треків, які варто послухати
-
13:23Що їсти, щоб позбутись залежності від солодощів
-
12:53Британець знайшов таємні сходи на кухні і злякав мережу (відео)
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
11:51Як труднощі на роботі насправді впливають на секс
-
11:21Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+)
-
10:50ВандаВіжн: з'явився новий трейлер серіалу від Marvel
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:11Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня