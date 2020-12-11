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12 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 12 грудня, у світі відзначають Міжнародний день нейтралітету, а в Україні святкують День Сухопутних військ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні католики вшановують пам'ять Преподобного Акакія Синайського, а також триває Різдвяний піст.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Парамон, Акакій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день нейтралітету.
  • Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я.
  • День Сухопутних військ України.
  • 1925 — у США відкрили готель "Мотель", що дав назву всім мотелям.
  • 1937 — в СРСР пройшли перші вибори у Верховну раду за новою Конституцією.
  • 1955 — британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці.
  • 1963 — "The Beatles" з піснею "I Want to Hold Your Hand" втретє піднялись на найвищу сходинку британського хіт-параду.
  • 1987 — на перше місце британського хіт-параду піднявся Джордж Майкл з піснею "Faith".
  • 1991 — Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
  • 1991 — незалежність України визнала Грузія.
  • 1991 — Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.
  • 1996 — президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.
  • 2007 — у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України ("пологівським маніяком") — Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку (довічне ув'язнення; 23 грудня 2008) Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів.
  • 2008 — Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ГРУДНЯ

  • 1884 — Зінаїда Серебрякова, видатна українська та французька художниця з родини Бенуа-Лансере.
  • 1884 — Микола Світальський, український геолог, дійсний член АН УРСР.
  • 1890 — Андрій Мельник, український громадсько-політичний діяч, командир 6-ї сотні УСС, полковник Армії УНР, крайовий командант УВО, голова Проводу ОУН.
  • 1890 — Казімеж Айдукевич, польський математик, філософ.
  • 1915 — Френк Сінатра, американський актор і співак.
  • 1924 — Іван Денисюк, український літературознавець, професор Львівського університету.
  • 1928 — Євген Сверстюк, український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів.
  • 1928 — Леонід Биков, український актор, режисер і сценарист, народний артист УРСР, лавреат Шевченківської премії.

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Леонід Биков

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Селяни поспішали зустріти захід сонце. Вірили, що якщо ранок буде червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.
  • Якщо зранку сніг зійшов, то заметіль буде до святого Миколая.
  • Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.
  • Снігопад в цей день був доброю прикметою – буде хороший урожай хліба в наступному році.
  • Дим з димаря стовпом – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
  • Зірки яскраві – до похолодання, тьмяні – до відлиги.
12 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 438185

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.
  • Не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання. Якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.
  • Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть важкими пологи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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