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12 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 червня, віряни відзначають Трійцю, або Зелені свята. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 червня, православна церква відзначає одне з головних свят у році – Трійцю, або Зелені свята.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак Антоніна, а також Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з дитячою працею.
- День червоної троянди.
- День працівника фондового ринку в Україні.
- 1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака "АНТ-9" конструкції Туполєва.
- 1931 — гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення "сухого" закону.
- 1935 — Парагвай і Болівія підписали перемир'я, яке закінчило війну за Чако.
- 1946 — останній король Італії Умберто II зрікся престолу.
- 1963 — у Нью-Йорку відбулась прем'єра фільму "Клеопатра" з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях.
- 1964 — Рада міністрів УРСР заснувала 4 наукові премії імені учених України: М.Крилова — з математики, Є.Патона — з техніки, Л.Писаржевського — з хімії, В.Юр'єва — з біології.
- 1964 — Нельсон Мандела засуджений на довічне ув'язнення.
- 1965 — Королева Великої Британії оголосила, що учасники "The Beatles" будуть нагороджені Медаллю Британської імперії.
- 1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.
- 1975 — Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів.
- 1975 — створений Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.
- 1981 — у Детройті 31-річний Ларрі Голмс захистив титул чемпіона світу з боксу серед боксерів-суперваговиків, вигравши технічним нокаутом (три нокаути підряд) у Леона Спінкса.
- 1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "берлінську стіну".
- 1990 — в СРСР заборонили цензуру.
- 1991 — за підсумками референдуму серед мешканців Ленінграда місту повернули початкову назву — Санкт-Петербург.
- 1991 — на перших президентських виборах у Росії перемогу здобув Борис Єльцин, за котрого проголосувало 57,3 % виборців.
- 1994 — Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЧЕРВНЯ
- 1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела два роки, поки сім'я переховувалась від нацистів.
- 1931 — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка.
- 1937 — Арнольд Володимир Ігорович, російський математик.
- 1941 — Чик Коріа (Армандо), джазовий музикант, піаніст і композитор, лауреат чотирьох Гремі.
- 1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет; першим пробіг 200 метрів швидше 20 секунд.
- 1947 — Лопушанський Костянтин Сергійович, радянський і російський кінорежисер, сценарист.
- 1951 — Костенко Юрій Іванович, український політик.
- 1951 — Бред Депл, вокаліст американського рок-гурту "Boston".
- 1955 — Енвер Ізмайлов, український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор; народний артист України.
- 1957 — Тімоті Басфілд, актор.
- 1957 — Ігор Ліховий, український музейний діяч, політик, дипломат. Міністр культури та туризму України (2005—2006)
- 1959 — Дженілі Харрісон, акторка.
- 1960 — Олександр Постоленко, український актор-комік, учасник комік-трупи "Маски".
- 1971 — Марк Генрі, американський професійний реслер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пишно цвіте шипшина – зима буде суворою і морозною.
- Дощ сьогодні – восени урожай грибів виявиться багатим.
- Спека з самого ранку – така погода буде і влітку.
- Сова кричить – скоро похолодає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено сьогодні займатися важкою фізичною працею.
- Не можна лаятися та сваритися.
- Краще у цей день не йти гуляти в ліс.
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
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