11 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, а українці святкують День художника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Харитон був родом з Іконі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Матвій, Марк, В'ячеслав, Валентин, Кирило, Олексій, Олександр, Григорій, Василь, Іван, Федір, Тетяна, Уляна та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дівчаток

1891 — у Стокгольмі з'явився перший етнографічний музей просто неба.

1899 — Почалася Друга англо-бурська війна.

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).

1922 — Директорією Раднаркомому ввели в обіг червонець.

1938 — Центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.

Міжнародний день дівчаток

ХТО НАРОДИВСЯ 11 жовтня

1672 — Пилип Орлик, Гетьман Війська Запорізького (1710-42)

1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лауреат.

1906 — Савченко Ігор Андрійович, український кінорежисер.

1913 — Еміліо Греко, італійський скульптор і графік.

1918 — Джером Роббінс, американський хореограф, кінорежисер.

1919 — Арт Блейкі, американський джазовий барабанщик.

1966 — Люк Перрі, американський кіноактор.

1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luke Perry Fanpage (@lukeperrydaily) 14 Авг 2019 в 2:27 PDT

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дме північний вітер, то зима буде суворою, західний - сніжною, а південний - м'якою.

11 жовтня відзначають Осіннього Миколи, тому сьогодні готують та їдять страви з медом.

Якщо вимітати з будинку сміття, то можна накликати біду.

Якщо листя ще залишається на деревах, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вступати в шлюб, адже можна принести лиху долю.

Не можна вживати жодних ягід, а також готувати з ними страви. Вважалось, що так можна погіршити здоров'я.

Не можна вживати нецензурну лайку та гучно сваритися.

Не можна займатись хатніми справами.

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