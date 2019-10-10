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День захисника України Олександр Усик

11 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 жовтня - п'ятниця - фото 1
11 жовтня - п'ятниця

Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, а українці святкують День художника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Харитон був родом з Іконі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Матвій, Марк, В'ячеслав, Валентин, Кирило, Олексій, Олександр, Григорій, Василь, Іван, Федір, Тетяна, Уляна та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день дівчаток
  • 1891 — у Стокгольмі з'явився перший етнографічний музей просто неба.
  • 1899 — Почалася Друга англо-бурська війна.
  • 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).
  • 1922 — Директорією Раднаркомому ввели в обіг червонець.
  • 1938 — Центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.
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Міжнародний день дівчаток

ХТО НАРОДИВСЯ 11 жовтня

  • 1672 — Пилип Орлик, Гетьман Війська Запорізького (1710-42)
    1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лауреат.
    1906 — Савченко Ігор Андрійович, український кінорежисер.
    1913 — Еміліо Греко, італійський скульптор і графік.
    1918 — Джером Роббінс, американський хореограф, кінорежисер.
    1919 — Арт Блейкі, американський джазовий барабанщик.
    1966 — Люк Перрі, американський кіноактор.
    1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
    1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дме північний вітер, то зима буде суворою, західний - сніжною, а південний - м'якою.
    11 жовтня відзначають Осіннього Миколи, тому сьогодні готують та їдять страви з медом.
    Якщо вимітати з будинку сміття, то можна накликати біду.
    Якщо листя ще залишається на деревах, то найближчі дні будуть теплі та сонячні.

11 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 354222

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна вступати в шлюб, адже можна принести лиху долю.
  • Не можна вживати жодних ягід, а також готувати з ними страви. Вважалось, що так можна погіршити здоров'я.
  • Не можна вживати нецензурну лайку та гучно сваритися.
  • Не можна займатись хатніми справами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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