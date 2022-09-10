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11 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, День бабусі та дідуся у кількох країнах, а віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Хрестителя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 11 вересня, віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Хрестителя. Саме він передбачив, що прийде Ісус та згодом хрестив його. Через короткий час після цього цар Ірод прийняв рішення зробити Іоана в'язнем та приректи до смертної кари. Тому у цей день у вірян суворий піст у знак скорботи.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іоан, Олеся, Прот, Гіацинт та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з тероризмом
- Національний день вчителя в Аргентині
- Новий рік за ефіопським календарем
- День патріота і Національний день пам'яті у США
- Національний День Каталонії в Іспанії
- День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
- День бабусі та дідуся у США, в Канаді та у Філіппінах
- 1098 — надіслано лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму
- 1297 — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбили війська англійського короля Едуарда I
- 1390 — лицарі Тевтонського ордену почали облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському
- 1565 — османські війська відступили з Мальти, закінчивши Велику облогу Мальти
- 1709 — Герцог Мальборський та австрійський принц Євген розбили французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці
- 1714 — французькі та іспанські війська окупували Барселону під час війни за іспанську спадщину
- 1773 — Бенджамін Франклін записав свою легендарну фразу "Ніколи не було доброї війни або поганого миру"
- 1777 — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона були розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війни
- 1789 — Александер Гамілтон став Першим секретарем Казначейства США
- 1831 — Чарльз Дарвін зустрівся з капітаном Фітцроєм в Плімуті
- 1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто відбувся перший у світі запис людського голосу
- 1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків
- 1927 — землетрус на Південному березі Криму, який призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії
- 1939 — у Воркутинському таборі загинув відомий український історик Віктор Юркевич
- 1943 — завершися героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями
- 1943 — створено державний український хор імені Григорія Верьовки
- 1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі внаслідок самогубства президента Сальвадора Альєнде та приходу до влади Піночета
- 1990 — Президія Верховної ради УРСР прийняла рішення про заборону проведення мітингів біля Верховної Ради в радіусі 1 км
- 1993 — у Києві відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 років
- 1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України
- 2001 — жахливий терористичний акт 11 вересня у США
- 2011 — Національний меморіал і музей 11 вересня відкрився до 10-ї річниці терактів 11 вересня
- 2012 — через пожежі на двох швейних фабриках у Пакистані загинуло 315 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ
- 1524 — П'єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Єлени) та есеїст
- 1700 — Джеймс Томсон, шотландський поет, автор відомого гімну "Прав, Британіє, морями"
- 1816 — Карл Цайс, німецький інженер-оптик та підприємець, а також засновник фабрики оптичних систем "Цайс" (Zeiss)
- 1862 — О. Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер) американський письменник, майстер жанру оповідання (Вождь червоношкірих)
- 1864 — Павло Грабовський, український поет-лірик, публіцист та перекладач
- 1877 — Джеймс Гопвуд Джинс, британський астроном, фізик та математик
- 1885 — Девід Герберт Лоуренс, один з ключових англійських письменників початку ХХ століття
- 1907 — Олександр Богородський, український та радянський астроном
- 1935 — Арво Пярт, естонський композитор
- 1946 — Анатолій Криволап, український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу
- 1955 — Пупо, італійський попспівак та телеведучий
- 1962 — Вікторія Польова, українська композиторка
- 1965 — Мобі (Moby), відомий американського музиканта
- 1978 — Ін-Грід (In-Grid), відома італійська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі почали відлітати, то зима буде ранньою;
- Якщо шпаки досі залишаються поблизу міст, то осінь буде сухою та сонячною;
- Якщо у цей день чутно грім, то попереду тепла та малохмарна погода;
- Якщо дуже багато грибів у лісі, то незабаром почнеться бабине літо.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати їжу тваринного походження та пити алкоголь;
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна в'язати та вишивати;
- Не можна користуватись ножем без необхідності;
- Не можна ходити босоніж.
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