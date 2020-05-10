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11 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 травня, у народі відзначають Максимів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У цей день народ шанує Максимів день. За старих часів 11 травня ходили збирати березовий сік, який вважався саме тоді цілющим. Таким соком поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися ліками на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 11 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 330 – урочиста церемонія освячення Константинополя
- 868 – китайський чернець Ван Цзе виготовив Діамантову сутру
- 1907 – в Києві засновано Українське Наукове товариство
- 1911 – мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Квідад-Хуарес
- 1916 – Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності
- 1920 – рада Оксфордського університету дозволила жінкам здобувати освіту в своїх стінах
- 1927 – утворена Американська академія кіномистецтв
- 1928 – в Нью-Йорку розпочато першу в світі регулярна трансляція телепередач
- 1949 – Ізраїль вступив в ООН
- 1949 – королівство Сіам перейменовується на Таїланд
- 1949 – в Нью-Йорку продано перший фотоапарат Полароїд
- 1991 – шведський дует Roxette посів перше місце в американському хіт-параді з піснею Joyride
- 1997 – чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров визнав поразку в матчі з комп'ютером IBM Deep Blue
- 2000 – в Індії народилася мільярдна жителька цієї держави, Аста Арора
- 2003 – Пол Маккартні (Paul McCartney) став першим рок-музикантом, удостоєним честі виступити на легендарній арені Колізею
- 2004 – легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона поміщений в психіатричну клініку
ХТО НАРОДИВСЯ 11 травня
- 1720 – Карл Фрідріх Ієронім Фон Мюнхгаузен, німецький барон, ім'я якого стало прозивним
- 1855 – Анатолій Костянтинович Лядов, композитор
- 1864 – Етель Ліліан Войнич, англійська письменниця, автор Овода
- 1889 – Волтер Хаас, американський бізнесмен, який зробив процвітаючою фірму Levi Strauss & Co.
- 1904 – Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст
- 1905 – Михайло Шолохов, класик російської радянської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури
- 1941 – Ерік Бердон, англійський рок-музикант
- 1963 – Костянтин Меладзе, продюсер, композитор, поет, співак
- 1966 – Крістоф Шнайдер, барабанщик німецької групи Rammstein
- 1978 – Летиція Каста, французька манекенниця і актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо метелики поховалися під дахом, чекайте вітру і похолодання
- Якщо пізно зацвіли кульбаби, літо може бути посушливим
- Якщо на сході на небі немає хмар, літо обіцяє бути сонячним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Бажано не починати нічого нового
- Не відкладати справи "на потім"
- Не варто сперечатися без причини
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