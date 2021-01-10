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11 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 січня віряни відзначають День Йосипа Обручника, а також Всесвітній день слова "дякую". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії. З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 11 січня, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день слова "дякую"
- 1569 – Перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі Собору Св. Павла
- 1775 – Вперше в США єврей Френсіс Сальвадор обирається на державну посаду
- 1787 – Вільям Гершель відкрив існування супутників планети Уран
- 1803 – Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож з США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результаті чого США придбали весь штат Луїзіана
- 1864 – У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос
- 1909 – З Нью-Йорка до Філадельфії вирушили учасниці першої жіночої автогонки
- 1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку вилікували від діабету за допомогою інсуліну
- 1935 – Американська жінка-авіатор Амелія Ерхарт зробила одиночний переліт через Тихий океан
- 1962 – Більше 3000 людей загинули в Перу під час зсуву
- 1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша дискотека, що називалася Whisky-A-Go-Go
- 1973 – У Вашингтоні почалася справа вотергейтського злодія
- 1974 – У Кейптауні у Сью Розенковіц народилися шестеро близнят і вперше всі народжені одночасно діти вижили
- 2003 – Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на найвищий ступінь покарання
ХТО НАРОДИВСЯ 11 СІЧНЯ
- 1757 – Олександр Гамільтон, перший американський державний казначей
- 1815 – Джон Макдональд, перший прем'єр-міністр Канади
- 1875 – Рейнгольд Глієр, композитор, диригент, педагог
- 1906 – Альберт Хофманн, швейцарський хімік
- 1916 – Бернал Бліє, французький кіноактор
- 1946 – Найомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі
- 1957 – Брайан Робсон, англійський футболіст і футбольний тренер, найбільш відомий за своїми виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед
- 1972 – Аманда Піт, американська кіноактриса
- 1993 – Флора Кросс, американська актриса. Вона зіграла головну роль Елізи у фільмі Сезон бджіл
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну
- Заметіль обіцяє похмурий липень
- Сніг падає великими пластівцями, до потепління
- Дим йде стовпом до холодів. Стелиться по землі, до снігу або дощу
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна 11 січня ходити в ліс
- Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити
- Не можна випускати з дому дітей
- Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде
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