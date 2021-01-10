11 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 січня віряни відзначають День Йосипа Обручника, а також Всесвітній день слова "дякую". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії. З цим днем ​​також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 11 січня, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день слова "дякую"

1569 – Перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі Собору Св. Павла

1775 – Вперше в США єврей Френсіс Сальвадор обирається на державну посаду

1787 – Вільям Гершель відкрив існування супутників планети Уран

1803 – Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож з США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результаті чого США придбали весь штат Луїзіана

1864 – У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос

1909 – З Нью-Йорка до Філадельфії вирушили учасниці першої жіночої автогонки

1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку вилікували від діабету за допомогою інсуліну

1935 – Американська жінка-авіатор Амелія Ерхарт зробила одиночний переліт через Тихий океан

1962 – Більше 3000 людей загинули в Перу під час зсуву

1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша дискотека, що називалася Whisky-A-Go-Go

1973 – У Вашингтоні почалася справа вотергейтського злодія

1974 – У Кейптауні у Сью Розенковіц народилися шестеро близнят і вперше всі народжені одночасно діти вижили

2003 – Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на найвищий ступінь покарання

Всесвітній день слова "дякую"

ХТО НАРОДИВСЯ 11 СІЧНЯ

1757 – Олександр Гамільтон, перший американський державний казначей

1815 – Джон Макдональд, перший прем'єр-міністр Канади

1875 – Рейнгольд Глієр, композитор, диригент, педагог

1906 – Альберт Хофманн, швейцарський хімік

1916 – Бернал Бліє, французький кіноактор

1946 – Найомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі

1957 – Брайан Робсон, англійський футболіст і футбольний тренер, найбільш відомий за своїми виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед

1972 – Аманда Піт, американська кіноактриса

1993 – Флора Кросс, американська актриса. Вона зіграла головну роль Елізи у фільмі Сезон бджіл

Альберт Хофманн

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну

Заметіль обіцяє похмурий липень

Сніг падає великими пластівцями, до потепління

Дим йде стовпом до холодів. Стелиться по землі, до снігу або дощу

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна 11 січня ходити в ліс

Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити

Не можна випускати з дому дітей

Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде

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