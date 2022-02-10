11 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 лютого, віряни вшановують День святителя Лаврентія. А у світі – Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок та дівчаток у науці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 лютого, у народі відзначається Лаврентьєв день. Люди вірили, що святий Лаврентій покращує зір і зцілює від сліпоти, а тому йому молилися за лікування від хвороб, особливо очних. На Лаврентія спостерігалася мінлива погода: в один день могли бути січневі морози та березнева відлига.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни

1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав

1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського

1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру

1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл

1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)

1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну

1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди

1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція

1953 – прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен"

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови

1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка

2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона

Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО

1670 – Самойло Величко, український козацький літописець

1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens

1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії

1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник

1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист та продюсер

1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця

1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат

1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)

1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці

1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса

1964 – Шеріл Кроу, американська співачка

1969 - Дженніфер Еністон, американська актриса

Самойло Величко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

дрова у печі погано горять – до відлиги

шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри

на Лаврентія не можна важко працювати

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

суворо заборонено лаяти дітей

жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею

подружжю категорично не можна сваритися

після заходу сонця не варто виходити надвір

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