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11 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 лютого, віряни вшановують День святителя Лаврентія. А у світі – Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок та дівчаток у науці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 11 лютого, у народі відзначається Лаврентьєв день. Люди вірили, що святий Лаврентій покращує зір і зцілює від сліпоти, а тому йому молилися за лікування від хвороб, особливо очних. На Лаврентія спостерігалася мінлива погода: в один день могли бути січневі морози та березнева відлига.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни
- 1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав
- 1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського
- 1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру
- 1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ
- 1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл
- 1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)
- 1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
- 1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди
- 1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція
- 1953 – прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен"
- 1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови
- 1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me
- 1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка
- 2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО
- 1670 – Самойло Величко, український козацький літописець
- 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens
- 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії
- 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник
- 1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист та продюсер
- 1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця
- 1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат
- 1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)
- 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці
- 1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса
- 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка
- 1969 - Дженніфер Еністон, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- дрова у печі погано горять – до відлиги
- шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри
- на Лаврентія не можна важко працювати
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- суворо заборонено лаяти дітей
- жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею
- подружжю категорично не можна сваритися
- після заходу сонця не варто виходити надвір
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