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11 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 квітня відзначають День найкращих друзів. Також у світі вшановують пам'ять святих Марка та Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 11 квітня християни вшановують пам'ять священномучеників Марка та Кирила. Святитель Марк був висвячений у єпископа сирійського міста Арефусії в час правління святого Костянтина Великого. Святий прославився боротьбою з ідолопоклонством і власними руками зруйнував язичницьке капище, побудувавши на його місці християнську церкву. У ту ж епоху Кирило, диякон в Іліополі Фінікійському, який також зруйнував чимало ідолів за часів св. Костянтина, був схоплений язичниками. Вони розрізали йому живіт, розкидали нутрощі по землі і з’їли його печінку сирою. Винні в цьому безчесті зазнали згодом помсти Божої: одні втратили всі зуби, язик інших згнив, а треті осліпли.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Філіп, а також Івонна, Емма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.
- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
- Берещення – у цей день наші пращури вшановували березу, починали збирати сік.
- 1241 – військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм.
- 1894 – Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.
- 1915 – на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", де вперше з'явився персонаж, що став "візиткою" коміка.
- 1909 – Було засновано місто Тель-Авів.
- 1945 – радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколу Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик.
- 2008 – уперше в історії незалежної України було визначено 100 великих українців, почесне 1-е місце дісталося князю Ярославу Мудрому.
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Ярослав Мудрий
ХТО НАРОДИВСЯ 11 квітня
1755 – Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який описав "тремтливий параліч".
1767 – Жан-Батист Ізабе, французький портретист Наполеона.
1894 – народився Еміль Кіо – артист цирку, ілюзіоніст, засновник знаменитої династії ілюзіоністів.
1908 – Масару Ібука, один із засновників компанії Sony.
1963 – Костянтин Меладзе, композитор і продюсер грузинського походження.
1971 – Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.
1981 – Алессандра Амбросіо, бразильська супермодель, яка стала першою моделлю Victoria’s Secret.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сильний дощ і навіть злива — буде хороший сор вівса
- Багато березового соку — прикмета того, що літо дощовим буде
- Багато лебедів 11 квітня — навесні буде тепло
- Сороки гнізда низько в’ють — влітку будуть грози
- Галки зграями літають — прикмета до того, що дощ піде
- Ранній грім — холод настане
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто заготовляти дрова. Вважалося, що таким чином ви відганяєте тепло з дому.
- Не слід лихословити та погано думати про інших, аби не накликати біду на себе.
- Також не можна залишати на ніч брудний посуд. Наші предки вірили, що так ми прирікаємо себе їсти лише недоїдки.
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