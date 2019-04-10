11 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 квітня відзначають День найкращих друзів. Також у світі вшановують пам'ять святих Марка та Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 11 квітня християни вшановують пам'ять священномучеників Марка та Кирила. Святитель Марк був висвячений у єпископа сирійського міста Арефусії в час правління святого Костянтина Великого. Святий прославився боротьбою з ідолопоклонством і власними руками зруйнував язичницьке капище, побудувавши на його місці християнську церкву. У ту ж епоху Кирило, диякон в Іліополі Фінікійському, який також зруйнував чимало ідолів за часів св. Костянтина, був схоплений язичниками. Вони розрізали йому живіт, розкидали нутрощі по землі і з’їли його печінку сирою. Винні в цьому безчесті зазнали згодом помсти Божої: одні втратили всі зуби, язик інших згнив, а треті осліпли.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 11 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Філіп, а також Івонна, Емма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Берещення – у цей день наші пращури вшановували березу, починали збирати сік.

1241 – військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм.

1894 – Велика Британія оголосила протекторат над Угандою.

1915 – на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна "Волоцюга", де вперше з'явився персонаж, що став "візиткою" коміка.

1909 – Було засновано місто Тель-Авів.

1945 – радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколу Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик.

2008 – уперше в історії незалежної України було визначено 100 великих українців, почесне 1-е місце дісталося князю Ярославу Мудрому.

Ярослав Мудрий

ХТО НАРОДИВСЯ 11 квітня

1755 – Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який описав "тремтливий параліч".

1767 – Жан-Батист Ізабе, французький портретист Наполеона.

1894 – народився Еміль Кіо – артист цирку, ілюзіоніст, засновник знаменитої династії ілюзіоністів.

1908 – Масару Ібука, один із засновників компанії Sony.

1963 – Костянтин Меладзе, композитор і продюсер грузинського походження.

1971 – Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.

1981 – Алессандра Амбросіо, бразильська супермодель, яка стала першою моделлю Victoria’s Secret.

Розкішна Алессандра Амбросіо святкує день народження

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сильний дощ і навіть злива — буде хороший сор вівса

Багато березового соку — прикмета того, що літо дощовим буде

Багато лебедів 11 квітня — навесні буде тепло

Сороки гнізда низько в’ють — влітку будуть грози

Галки зграями літають — прикмета до того, що дощ піде

Ранній грім — холод настане

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто заготовляти дрова. Вважалося, що таким чином ви відганяєте тепло з дому. Не слід лихословити та погано думати про інших, аби не накликати біду на себе. Також не можна залишати на ніч брудний посуд. Наші предки вірили, що так ми прирікаємо себе їсти лише недоїдки.

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