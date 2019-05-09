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10 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 травня – п'ятниця

Сьогодні, 10 травня віряни вшановують день Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 10 травня віряни відзначають день святого Апостола і священномученика Симеона, родича Господнього, який був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосифа Обручника. У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував в Нього і став одним з 70-ти апостолів. Святий Симеон проповідував вчення Христове, наставляв в істинах святої віри і викривав ідолослужіння.

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Священномученик Симеон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Канадський фестиваль тюльпанів
  • День книги в Німеччині
  • 1811 – у Великій Британії введені паперові гроші
  • 1956 – СРСР скасована плата за навчання в старших класах середніх шкіл
  • 1975 – американський атлет Брайан Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра
  • 1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 людей з дев'яти експедицій, рекордна кількість людей на цій горі
  • Гора Еверест - фото 326741
    Гора Еверест

ХТО НАРОДИВСЯ 10 травня

  • Шейес Денні – баскетболіст США
    Мур Джон Едмунд – біолог Великобританії
    Рулен Меррітт – лінгвіст США.
    Відон Берт – офіцер ордена Британської імперії
    Лебовіц Джоель – фізик США, математик XX століття
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    Лебовіц Джоель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Листя берези повністю розгорнулися – час садити картоплю
  • Кричить сова – в найближчі дні похолодає
  • Увечері в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться, і настане потепління
Весняне листя берези - фото 326744
Весняне листя берези

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Заборонено голосно співати пісень.
  2. Не можна сваритися з людиною, яка хворіє.
  3. Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.

Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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