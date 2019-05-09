10 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 травня віряни вшановують день Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 10 травня віряни відзначають день святого Апостола і священномученика Симеона, родича Господнього, який був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосифа Обручника. У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував в Нього і став одним з 70-ти апостолів. Святий Симеон проповідував вчення Христове, наставляв в істинах святої віри і викривав ідолослужіння.

Священномученик Симеон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Канадський фестиваль тюльпанів

День книги в Німеччині

1811 – у Великій Британії введені паперові гроші

1956 – СРСР скасована плата за навчання в старших класах середніх шкіл

1975 – американський атлет Брайан Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра

1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 людей з дев'яти експедицій, рекордна кількість людей на цій горі

Гора Еверест

ХТО НАРОДИВСЯ 10 травня

Шейес Денні – баскетболіст США

Мур Джон Едмунд – біолог Великобританії

Рулен Меррітт – лінгвіст США.

Відон Берт – офіцер ордена Британської імперії

Лебовіц Джоель – фізик США, математик XX століття

Мур Джон Едмунд – біолог Великобританії Рулен Меррітт – лінгвіст США. Відон Берт – офіцер ордена Британської імперії Лебовіц Джоель – фізик США, математик XX століття Лебовіц Джоель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Листя берези повністю розгорнулися – час садити картоплю

Кричить сова – в найближчі дні похолодає

Увечері в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться, і настане потепління

Весняне листя берези

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено голосно співати пісень. Не можна сваритися з людиною, яка хворіє. Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.

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