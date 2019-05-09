На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 14
Сьогодні, 10 травня віряни вшановують день Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 10 травня віряни відзначають день святого Апостола і священномученика Симеона, родича Господнього, який був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосифа Обручника. У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував в Нього і став одним з 70-ти апостолів. Святий Симеон проповідував вчення Христове, наставляв в істинах святої віри і викривав ідолослужіння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Канадський фестиваль тюльпанів
- День книги в Німеччині
- 1811 – у Великій Британії введені паперові гроші
- 1956 – СРСР скасована плата за навчання в старших класах середніх шкіл
- 1975 – американський атлет Брайан Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра
- 1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 людей з дев'яти експедицій, рекордна кількість людей на цій горі
-
Гора Еверест
ХТО НАРОДИВСЯ 10 травня
- Шейес Денні – баскетболіст США
Мур Джон Едмунд – біолог Великобританії
Рулен Меррітт – лінгвіст США.
Відон Берт – офіцер ордена Британської імперії
Лебовіц Джоель – фізик США, математик XX століття
-
Лебовіц Джоель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Листя берези повністю розгорнулися – час садити картоплю
- Кричить сова – в найближчі дні похолодає
- Увечері в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться, і настане потепління
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено голосно співати пісень.
- Не можна сваритися з людиною, яка хворіє.
- Не варто також влаштовувати хрестини і весілля.
Читайте також: Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята
-
21:4810 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:20Спокусливий лимон: модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло
-
20:44Рідкісну Subaru Impreza виставили на продаж
-
20:15В Італії продають будинки за 1 євро
-
19:46Оголошені найшвидші смартфони в світі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:20Чуттєві дівчата в об'єктиві американця: фото для дорослих
-
19:00Прем'єра фільму Детектив Пікачу: перевір, який ти покемон!
-
18:42Гороскоп на 10 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:19Як позбутись наслідків сидячого способу життя
-
17:42Названі спеції, які поліпшують роботу мозку
-
17:15Погода 10 травня: де буде найтепліше
-
16:46Каменських загіпнотизувала мережу своєю красою
-
16:17Медпрацівниця підкорила мережу своїм перевтіленням (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:45Як виглядає незвичайний перевернутий готель в Тунісі
-
15:15Лісова королева: зваблива гравець у покер здивувала фанів
-
14:42Зірка Гри престолів у пікантній фотозйомці для глянцю
-
14:18Коли Олександр Усик повернеться на ринг: відповідь менеджера
-
13:43Про що говорять лінії на зап'ясті і їх кількість
-
13:35Вірші на Останній дзвоник 2019 від учнів і випускників 9-11 класу
-
13:21Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду
-
12:46Зірка Кварталу 95 показала природну красу
-
12:29Найкращі українські пісні про маму, від яких мурашки по шкірі
-
12:15Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
-
19:00Прем'єра фільму Детектив Пікачу: перевір, який ти покемон!
-
17:15Погода 10 травня: де буде найтепліше
-
14:18Коли Олександр Усик повернеться на ринг: відповідь менеджера
-
12:15Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
-
10:45Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів: коли дивитися фінал
-
07:15Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня
- 08 травня
-
21:219 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
-
15:05Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото
-
12:50Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард
-
10:46Уляна Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю
-
08:30Ліверпуль – Барселона: відео голів і огляд матчу ЛЧ
-
07:29Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах
- 07 травня
-
21:50Вперше за 10 років: Apple випустила несподівану гру для iPhone
-
18:30Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів
-
15:38Приват24 кардинально зміниться: як виглядатиме оновлений додаток
-
12:32Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами
-
10:20Нова музика: плейлист популярних пісень травня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 7 травня
- 06 травня
-
20:17Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті
-
16:48Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка
-
16:00Перевірте, як добре ви пам'ятаєте мультфільми з дитинства: цікавий тест
-
14:21Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
-
12:14Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар
-
08:00Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери