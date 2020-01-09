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10 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського. Обставини його життя в миру невідомі. Свій подвижницький шлях він почав у Спасо-Прилуцькому монастирі, у Вологді, чернечий прийняв у Кирило-Білозерському монастирі. Потім преподобний Ігнатій пішов в околиці міста Ломського і там заснував пустель, яку через деякий час довірив учням, а сам пішов у лісовій скит і трудився в мовчанні. Прожиток він здобував собі плетінням личаків, які залишав на дорозі. Перехожі обмінювали постоли на хліб.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 49 до н. е. – Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни
- 1429 – Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна
- 1781 – закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією
- 1810 – анульований шлюб Наполеона і Жозефіни
- 1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)
- 1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну
- 1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР
- 1962 – найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)
- 1989 – початок виведення кубинських військ з Анголи
- 1992 – скасування фіксованих цін на хліб і молоко
ХТО НАРОДИВСЯ 10 січня
- 1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський
- 1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології
- 1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник
- 1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР
- 1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989
- 1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994
- 1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978
- 1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету
- 1979 – Майя Іварссон, провідна солістка The Sounds
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю
- Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо
- Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Нікому не можна брехати
- Не можна 10 січня підглядати і підслуховувати
- Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть
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