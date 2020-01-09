10 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського. Обставини його життя в миру невідомі. Свій подвижницький шлях він почав у Спасо-Прилуцькому монастирі, у Вологді, чернечий прийняв у Кирило-Білозерському монастирі. Потім преподобний Ігнатій пішов в околиці міста Ломського і там заснував пустель, яку через деякий час довірив учням, а сам пішов у лісовій скит і трудився в мовчанні. Прожиток він здобував собі плетінням личаків, які залишав на дорозі. Перехожі обмінювали постоли на хліб.

Преподобний Ігнатій Ломський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

49 до н. е. – Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни

– 1429 – Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна

– 1781 – закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією

– 1810 – анульований шлюб Наполеона і Жозефіни

– 1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)

1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну

– 1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР

– 1962 – найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)

– 1989 – початок виведення кубинських військ з Анголи

– 1992 – скасування фіксованих цін на хліб і молоко

Метро Лондон

ХТО НАРОДИВСЯ 10 січня

1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський

1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології

1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник

1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР

1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989

1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994

1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978

1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету

1979 – Майя Іварссон, провідна солістка The Sounds

Кравчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю

Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо

Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим

Весілля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Нікому не можна брехати

Не можна 10 січня підглядати і підслуховувати

Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

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