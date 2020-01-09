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10 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 січня - п'ятниця / maximum.fm

Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського. Обставини його життя в миру невідомі. Свій подвижницький шлях він почав у Спасо-Прилуцькому монастирі, у Вологді, чернечий прийняв у Кирило-Білозерському монастирі. Потім преподобний Ігнатій пішов в околиці міста Ломського і там заснував пустель, яку через деякий час довірив учням, а сам пішов у лісовій скит і трудився в мовчанні. Прожиток він здобував собі плетінням личаків, які залишав на дорозі. Перехожі обмінювали постоли на хліб.

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Преподобний Ігнатій Ломський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 49 до н. е. Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни
  • 1429 Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна
  • 1781 закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією
  • 1810 анульований шлюб Наполеона і Жозефіни
  • 1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)
  • 1920 на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну
  • 1939 утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР
  • 1962 найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)
  • 1989 початок виведення кубинських військ з Анголи
  • 1992 скасування фіксованих цін на хліб і молоко
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Метро Лондон

ХТО НАРОДИВСЯ 10 січня

  • 1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський
  • 1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології
  • 1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник
  • 1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР
  • 1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989
  • 1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994
  • 1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978
  • 1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету
  • 1979 – Майя Іварссон, провідна солістка The Sounds
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Кравчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю
  • Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо
  • Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим
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Весілля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Нікому не можна брехати
  • Не можна 10 січня підглядати і підслуховувати
  • Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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