10 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 липня, у світі відзначають День Ніколи Тесли та День рибалки, віряни вшановують пам'ять преподобного Самсона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

10 липня в православній церкві вшановують день пам’яті преподобного Самсона. Упродовж свого життя він намагався допомогти всім нужденним, лікував жебраків та хворих, адже навчався лікарської справи. Він був прикладом милосердя, тож ходили легенди про те, що Самсон володів даром зцілення. Тому до нього сходились люди з далеких країні і навіть великі правителі звертались за допомогою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Самсон, Петро, Іванна, Єгор, Лука, Олександр, Маркіян та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Ніколи Тесли

День рибалки

День Незалежності Співдружності Багамських островів

Національний день пам'яті в Ірландії

День батька в Уругваї

День племінниць і племінників

День збору чорниці в США

День піци в Бразилії

1547 — у Королівстві Франція відбулась остання дуель, офіційно дозволена королем

1609 — німецькі католицькі князі заснували Католицьку лігу для боротьби з Реформацією

1651 — під Берестечком завершилася битва між армією Речі Посполитої та союзним козацько-татарським військом.

1878 — в Англії футбольний суддя вперше використав на полі свисток, а до цього арбітрам доводилось кричати

1934 — Постановою ЦВК і РНК СРСР разом з НКВС було створено криваву систему таборів ГУЛАГ

1940 — українського основоположника практичної космонавтики Сергія Корольова було засуджено на 8 років у виправно-трудовому таборі

1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв убили польські сусіди

1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія

1949 — через землетрус загинуло майже все таджицьке місто Хаїт з населенням понад 20 000 осіб

1960 — Збірна СРСР з футболу зуміла вибороти Кубок Європи

1989 — в Междурєченську почався страйк шахтарів, який згодом дістався і в Донбас

1985 — французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс".

1991 — вночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.)

1994 — Леонід Кучма став президентом України, а Олександр Лукашенко — президентом Білорусі

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИПНЯ

1509 — Жан Кальвін, французький протестантський проповідник та засновник кальвінізму.

1830 — Каміль Піссарро, французький художник 19 століття, представник імпресіонізму

1834 — Джеймс Вістлер, англо-американський живописець та графік

1856 — Нікола Тесла, всесвітньовідомий американський винахідник та фізик

1871 — Марсель Пруст, французький письменник, один з родоначальників модернізму в літературі "У пошуках утраченого часу"

1888 — Джорджо де Кіріко, італійський аристократ, художник та графік

1900 — Петро Погребняк, український вчений-лісівник та ґрунтознавець, віцепрезидент АН УРСР

1931 — Еліс Манро, канадська письменниця (Забагато щастя)

1955 — Леонід Буряк, український футболіст та тренер

1970 — Джон Сімм, англійський музикант й актор (Життя на Марсі, Доктор Хто)

1972 — Софія Вергара, колумбійська та американська акторка і модель

1980 — Анна Діденко, українська художниця

1980 — Джессіка Сімпсон, американська співачка, акторка та дизайнер

1982 — Влад Яма, український хореограф, шоумен та танцівник

1984 — Марк Гонсалес, чилійський футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дощова погода на Самсона, то й усе літо буде таким;

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Якщо каштани почали жовтіти, то скоро спека послабне;

Якщо багато кучерявих хмар, то переважатиме суха та тепла погода.

Polina Rytova on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна зривати квіти;

Не можна підбирати гроші з землі, щоб не накликати проблеми;

Не можна ходити по росі до світанку;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна бажати комусь зла.

Читайте також: Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити