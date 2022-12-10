10 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 грудня, у світі відзначають Міжнародний день прав людини, Всесвітній день футболу, а також День Альфреда Нобеля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 грудня, віряни відзначають День пам'яті святого Якова, Романів день, а також Знамення Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 10 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Яків, Олексій, Сергій, Борис, Федір, Василь, Роман, Володимир, Микола, Всеволод, Іван, Дмитро, Марія та Гаврило.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день прав людини

Всесвітній день футболу

День Альфреда Нобеля

Національний день жінок у Намібії

День соціального працівника Аргентини

Національний день лагера в США

День штату Міссісіпі у США

1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у місті Віттенберг

1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця

1684 — Едмонд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона "De motu corporum in gyrum", у якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння

1768 — у Великій Британії створено Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії

1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США (назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка", також його називають зараз "штатом магнолії" та "штатом гостинності"

1901 — у Стокгольмі вручено перші Нобелівські премії

1948 — Генасамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1949 — під час масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні "за антирадянську діяльність" було взято під арешт історика, археографа Ярослава Дашкевича

1953 — вийшов перший номер журналу Playboy

1960 — почалося будівництво нафтопроводу "Дружба"

1981 — американський журнал "The New England Journal of Medicine" опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб. Згодом воно отримало назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД).

1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів)

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ХТО НАРОДИВСЯ 10 ГРУДНЯ

1815 — Ада Лавлейс, британська математик, перша жінка-програміст. Авторка програми для механічної обчислювальної машини Чарльза Бебіджа, саме на її честь названо мову програмування АДА

1820 — Олекса Бахматюк, народний майстер художньої кераміки

1822 — Сезар Франк, французький композитор та органіст бельгійського походження

1830 — Емілі Дікінсон, американська поетеса

1838 — Олександр Данилевський, український біохімік, фізіолог та фармаколог, основоположник біохімії як науки

1875 — Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій та хорових творів

1886 — Ірина Невицька (псевдонім Анна Новак та Анна Горняк), українська письменниця в Словаччині

1891 — Неллі Закс, німецька поетеса

1892 — Макс Гельман, український скульптор та педагог

1908 — Олів'є Мессіан, французький композитор, органіст та музикознавець

1934 — Говард Темін, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1975 року

1940 — Микола Кацал, український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи

1972 — Браян Молко, британський музикант, лідер гурту Placebo

2014 — Жак, наслідний принц Монако​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч ясна та зоряна, то попереду сильні морози;

Якщо ж ніч дуже хмарна, то ненадовго завітає відлига;

Якщо ввечері багряне небо, то наступні кілька днів буде вітряна погода;

Якщо горобці гучно цвірінькають, то зовсім скоро температура підійметься.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна зловживати алкоголем;

Не можна виходити на вулицю без шапки;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна брати у борг;

Не можна в'язати та вишивати.

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