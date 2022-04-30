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війна

1 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 травня – неділя

Сьогодні, 1 травня, у світі святкують Міжнародний день праці та День глобальної любові, а віряни вшановують пам'ять єпископа Халкідонського Косми. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 травня квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, які сьогодні свята та що не можна робити на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 травня, віряни вшановують пам'ять єпископа Халкідонського Косми.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Аксен, Антон, Віктор, Зинон, Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, а також Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 503934

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день праці.
  • День глобальної любові.
  • Міжнародний день соняшнику.
  • День захисту носорога.
  • День директорів шкіл.
  • 1707 – Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.
  • 1776 – Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство Ілюмінатів.
  • 1786 – у Відні відбулась прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта "Весілля Фігаро".
  • 1840 – у Великій Британії з'явилася в продажу перша у світі поштова марка – "Чорний пенні".
  • 1851 – У Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.
  • 1886 – В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією.
  • 1919 – У Фінляндії затверджено національний прапор.
  • 1931 – У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг".
  • 1937 – Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі.
  • 1943 – Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині.
  • 1944 – Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262".
  • 1954 – В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш ніж у 150 країнах світу.
  • 1970 – Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом "Elton John", до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона "Your Song".
  • 1993 – Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі і площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 – співробітники міліції).
  • 1997 – На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.
  • 1997 – Румунія перепросила за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.
  • 1998 – Колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році та привів до загибелі більше півмільйона людей.
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ТРАВНЯ

  • 1900 – Александер Ват, польський письменник.
  • 1920 – Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.
  • 1923 – Джозеф Геллер, американський письменник.
  • 1929 – Ральф Дарендорф, німецько-британський мислитель і політик-ліберал, соціолог, лорд, єврокомісар.
  • 1930 – Левко Колодуб, український радянський композитор, педагог, музично-громадський діяч.
  • 1942 – Анатолій Алексєєв, український філолог.
  • 1945 – Василь Зінкевич, український співак, народний артист України.
  • 1951 – Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.
  • 1967 – Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.
  • 1984 – Філіп Джевєцький, польський хокеїст.
  • 1985 – Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст.
  • 1988 – Дмитро Німенко, український хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Погода різко змінюється – чекай посушливого літа.
  • Худоба п'є багато води – до хорошого урожаю влітку.
  • Побачив одну зірку на чистому небосхилі – це до удачі.
  • Якщо дощ пішов – значить, погода сильно зміниться найближчими днями.
  • Якщо у перший день травня тепло, чекай в кінці місяця похолодання.
  • Якщо ліс опушено перед тим, як зозуля починає кувати, варто чекати врожайного року.
  • Черемха зазеленіла – час садити ранню картоплю.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна галасувати. За повір'ям, якщо 1 травня кричати або співати на повний голос, можна привернути до себе проблеми на найближчий рік.
  • Заборонено працювати на городі.

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