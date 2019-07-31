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1 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 серпня, у світі відзначають День інкасатора та Мокринин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
1 серпня Православна церква відзначає пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської. Вона була сестрою святителя Василя Великого, жила в 4 столітті. Мокрину, як і її брата, батьки виховали в строгому благочесті і слухняності. Майбутня свята ще в юності дала обітницю дівоцтва і разом зі своєю матір'ю, преподобною Еміл, залишила світ, прийнявши чернецтво.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Стартує всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.
- День інкасатора.
День заснування Швейцарської Конфедерації.
- 1492 – перша письмова згадка про запорізьких козаків.
- 1498 – Христофор Колумб відкрив Святий Острів, який насправді виявився Америкою.
- 1774 – вперше науковці отримали чистий кисень.
- 1793 – Франція ввела метричну систему мір і ваг, яка стала основою єдиної міжнародної системи вимірів.
- 1838 – переважна більшість колоній Британської імперії заборонила рабство.
- 1900 – заснування футбольного клубу “Боруссія”.
- 1936 – відкриття Олімпійських ігор у Берліні.
- 1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні "Yesterday".
- 1981 – день народження музичного телеканалу "MTV".
ХТО НАРОДИВСЯ 1 серпня
- 1744 – автор терміну “біологія”, французький науковець Жан Батіст Ламарк.
- 1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.
- 1819 – Герман Мелвілл, американський письменник, автор "Мобі Дік".
- 1932 – французький вірусолог, Нобелівський лауреат Люк Монтаньє.
- 1936 – французький кутюр’є Ів Сен-Лоран.
- 1942 – Джеррі Гарсіа, американський рок-музикант, фронтмен групи "Grateful Dead".
- 1979 – Джейсон Момоа, американський кіноактор. Виконавець ролі Кхала Дрого (Гра престолів) і Аквамена (Ліга справедливості, Аквамен).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Українці вірили, що погода восени буде такою, як на Мокрини.
- Якщо піде дощ, то і всю осінь триватимуть зливи, а значить можна сіяти багато жита.
- Відсутність дощу в цей день пророкувала затяжну засуху.
- На дубі багато жолудів — на щастя.
- Теплий, сонячний день — до довгого "бабиного літа".
- Місяць у тумані на Мокрини — до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо в цей день іде дощ, то не гоже дівицям виходити з дому.
- Не варто у цей день зловживати фізичною працею.
Також сьогодні не слід погано думати про інших і лихословити.
- Предки вірили, що у цей день не слід нервуватися, щоб не накликати погану погоду.
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