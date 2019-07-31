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Тести Подорожі

1 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 серпня – четвер

Сьогодні, 1 серпня, у світі відзначають День інкасатора та Мокринин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

1 серпня Православна церква відзначає пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської. Вона була сестрою святителя Василя Великого, жила в 4 столітті. Мокрину, як і її брата, батьки виховали в строгому благочесті і слухняності. Майбутня свята ще в юності дала обітницю дівоцтва і разом зі своєю матір'ю, преподобною Еміл, залишила світ, прийнявши чернецтво.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Стартує всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.
  • День інкасатора.
    День заснування Швейцарської Конфедерації.
  • 1492 – перша письмова згадка про запорізьких козаків.
  • 1498 – Христофор Колумб відкрив Святий Острів, який насправді виявився Америкою.
  • 1774 – вперше науковці отримали чистий кисень.
  • 1793 – Франція ввела метричну систему мір і ваг, яка стала основою єдиної міжнародної системи вимірів.
  • 1838 – переважна більшість колоній Британської імперії заборонила рабство.
  • 1900 – заснування футбольного клубу “Боруссія”.
  • 1936 – відкриття Олімпійських ігор у Берліні.
  • 1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні "Yesterday".
  • 1981 – день народження музичного телеканалу "MTV".

ХТО НАРОДИВСЯ 1 серпня

  • 1744 – автор терміну “біологія”, французький науковець Жан Батіст Ламарк.
  • 1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.
  • 1819 – Герман Мелвілл, американський письменник, автор "Мобі Дік".
  • 1932 – французький вірусолог, Нобелівський лауреат Люк Монтаньє.
  • 1936 – французький кутюр’є Ів Сен-Лоран.
  • 1942 – Джеррі Гарсіа, американський рок-музикант, фронтмен групи "Grateful Dead".
  • 1979 – Джейсон Момоа, американський кіноактор. Виконавець ролі Кхала Дрого (Гра престолів) і Аквамена (Ліга справедливості, Аквамен).
Народився автор 'Мобі Діка' - фото 344916
Народився автор "Мобі Діка"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Українці вірили, що погода восени буде такою, як на Мокрини.
  • Якщо піде дощ, то і всю осінь триватимуть зливи, а значить можна сіяти багато жита.
  • Відсутність дощу в цей день пророкувала затяжну засуху.
  • На дубі багато жолудів — на щастя.
  • Теплий, сонячний день — до довгого "бабиного літа".
  • Місяць у тумані на Мокрини — до дощу.
1 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 344920

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо в цей день іде дощ, то не гоже дівицям виходити з дому.
  • Не варто у цей день зловживати фізичною працею.
    Також сьогодні не слід погано думати про інших і лихословити.
  • Предки вірили, що у цей день не слід нервуватися, щоб не накликати погану погоду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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