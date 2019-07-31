1 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 серпня, у світі відзначають День інкасатора та Мокринин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

1 серпня Православна церква відзначає пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської. Вона була сестрою святителя Василя Великого, жила в 4 столітті. Мокрину, як і її брата, батьки виховали в строгому благочесті і слухняності. Майбутня свята ще в юності дала обітницю дівоцтва і разом зі своєю матір'ю, преподобною Еміл, залишила світ, прийнявши чернецтво.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 1 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Степан, Тихон, Дмитро, Григорій, Митрофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Стартує всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.

День інкасатора.

День заснування Швейцарської Конфедерації.

День заснування Швейцарської Конфедерації. 1492 – перша письмова згадка про запорізьких козаків.

1498 – Христофор Колумб відкрив Святий Острів, який насправді виявився Америкою.

1774 – вперше науковці отримали чистий кисень.

1793 – Франція ввела метричну систему мір і ваг, яка стала основою єдиної міжнародної системи вимірів.

1838 – переважна більшість колоній Британської імперії заборонила рабство.

1900 – заснування футбольного клубу “Боруссія”.

1936 – відкриття Олімпійських ігор у Берліні.

1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні "Yesterday".

1981 – день народження музичного телеканалу "MTV".

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ХТО НАРОДИВСЯ 1 серпня

1744 – автор терміну “біологія”, французький науковець Жан Батіст Ламарк.

1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.

1819 – Герман Мелвілл, американський письменник, автор "Мобі Дік".

1932 – французький вірусолог, Нобелівський лауреат Люк Монтаньє.

1936 – французький кутюр’є Ів Сен-Лоран.

1942 – Джеррі Гарсіа, американський рок-музикант, фронтмен групи "Grateful Dead".

1979 – Джейсон Момоа, американський кіноактор. Виконавець ролі Кхала Дрого (Гра престолів) і Аквамена (Ліга справедливості, Аквамен).

Народився автор "Мобі Діка"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Українці вірили, що погода восени буде такою, як на Мокрини.

Якщо піде дощ, то і всю осінь триватимуть зливи, а значить можна сіяти багато жита.

Відсутність дощу в цей день пророкувала затяжну засуху.

На дубі багато жолудів — на щастя.

Теплий, сонячний день — до довгого "бабиного літа".

Місяць у тумані на Мокрини — до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо в цей день іде дощ, то не гоже дівицям виходити з дому.

Не варто у цей день зловживати фізичною працею.

Також сьогодні не слід погано думати про інших і лихословити.

Також сьогодні не слід погано думати про інших і лихословити. Предки вірили, що у цей день не слід нервуватися, щоб не накликати погану погоду.

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