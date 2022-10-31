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1 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День усіх святих у католиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 1 листопада, у багатьох католицьких країнах відзначають День всіх святих. Це одна із наймістичніших та найбільш чарівних дат у році, коли вся нечисть приходить у світ смертних, щоб лякати людей. Також у цю дату відьми влаштовують шабаші. Тому люди перевдягаються у монстрів, щоб відлякати злих духів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Фелікс, Іван, Микола, Сергій, Леонід, Петро та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вегана
- День усіх святих у католиків
- День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС)
- День Свободи на Віргінських островах
- День американських авторів
- День диктора у Сальвадорі
- День пам'яті жертв самооборони в Японії
- День собаки в Японії
- Мовембер
- Національний день зубної щітки в США
- Національний день суші в США
- 1512 — уперше відкрито для відвідувачів розпис Сикстинської капели, який виконав Мікеланджело
- 1525 — починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу.
- 1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні пройшла прем'єра знаменитої трагедії Шекспіра "Отелло"
- 1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована через землетрус. Стихія обернулась загибеллю близько 32 тисяч осіб, а ще більше як 100 тисяч отримали поранення
- 1781 — в Габсбурзькій монархії скасували кріпацтво
- 1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в'їхав у Білий дім
- 1814 — відкрився Віденський конгрес, який було скликано з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн задля реставрації Бурбонів у Франції, а також закріплення нових кордонів у Європі
- 1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки
- 1914 — у Канаді прийнято Акт, відповідно до якого українців, вихідців з Австро-Угорської імперії, перемістили у концтабори
- 1918 — "Листопадовий чин" у Львові. Українці взяли владу в місті, а невдовзі тут було проголошено ЗУНР
- 1922 — припинила своє існування Османська імперія, було проголошено утворення Турецької республіки
- 1927 — створено футбольний клуб "Динамо" (Київ)
- 1936 — Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю"
- 1939 — Верховна Рада СРСР прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР
- 1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ)
- 1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий
- 1991 — Чечня проголосила свою незалежність
- 1993 — у Литві уведений візовий в'їзд для жителів СНД
- 2006 — скоєно замах на Олександра Литвиненка, українського спринтера-каноїста
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА
- 1596 — П'єтро да Кортона, італійський живописець та архітектор, яскравий представник епохи бароко
- 1636 — Нікола Буало, французький поет та теоретик класицизму
- 1757 — Антоніо Канова, італійський скульптор, найзначніший представник класицизму
- 1861 — Дніпрова Чайка, українська прозаїк та поетеса
- 1871 — Стівен Крейн, відомий американський письменник (Червона відзнака доблесті, Відкритий човен)
- 1909 — Вісенте Феола, бразильський футбольний тренер та чемпіон світу
- 1939 — Федір Стригун, український режисер, актор, художній керівник львівського театру імені Марії Заньковецької.
- 1962 — Ентоні Кідіс, американський рок-співак, фронтмен та лідер гурту Red Hot Chili Peppers
- 1972 — Дженні Макарті, американська модель (зірка Playboy 1994), акторка
- 1996 — Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулиці багато пило, то снігопади прийдуть лише за місяць;
- Якщо перший сніг випав, то весна буде дуже теплою;
- Якщо дуже холодна та сніжна погода, то найближчі місяці будуть морозними;
- Якщо поблизу дому чимало сорок, то скоро будуть хороші новини.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бажати іншим зла;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна наближатись до водойм у темну пору доби.
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