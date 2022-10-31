1 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День усіх святих у католиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 листопада, у багатьох католицьких країнах відзначають День всіх святих. Це одна із наймістичніших та найбільш чарівних дат у році, коли вся нечисть приходить у світ смертних, щоб лякати людей. Також у цю дату відьми влаштовують шабаші. Тому люди перевдягаються у монстрів, щоб відлякати злих духів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Фелікс, Іван, Микола, Сергій, Леонід, Петро та Павло.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вегана

День усіх святих у католиків

День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС)

День Свободи на Віргінських островах

День американських авторів

День диктора у Сальвадорі

День пам'яті жертв самооборони в Японії

День собаки в Японії

Мовембер

Національний день зубної щітки в США

Національний день суші в США

1512 — уперше відкрито для відвідувачів розпис Сикстинської капели, який виконав Мікеланджело

1525 — починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу.

1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні пройшла прем'єра знаменитої трагедії Шекспіра "Отелло"

1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована через землетрус. Стихія обернулась загибеллю близько 32 тисяч осіб, а ще більше як 100 тисяч отримали поранення

1781 — в Габсбурзькій монархії скасували кріпацтво

1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в'їхав у Білий дім

1814 — відкрився Віденський конгрес, який було скликано з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн задля реставрації Бурбонів у Франції, а також закріплення нових кордонів у Європі

1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки

1914 — у Канаді прийнято Акт, відповідно до якого українців, вихідців з Австро-Угорської імперії, перемістили у концтабори

1918 — "Листопадовий чин" у Львові. Українці взяли владу в місті, а невдовзі тут було проголошено ЗУНР

1922 — припинила своє існування Османська імперія, було проголошено утворення Турецької республіки

1927 — створено футбольний клуб "Динамо" (Київ)

1936 — Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю"

1939 — Верховна Рада СРСР прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР

1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ)

1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий

1991 — Чечня проголосила свою незалежність

1993 — у Литві уведений візовий в'їзд для жителів СНД

2006 — скоєно замах на Олександра Литвиненка, українського спринтера-каноїста

Pablo Merchán Montes on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА

1596 — П'єтро да Кортона, італійський живописець та архітектор, яскравий представник епохи бароко

1636 — Нікола Буало, французький поет та теоретик класицизму

1757 — Антоніо Канова, італійський скульптор, найзначніший представник класицизму

1861 — Дніпрова Чайка, українська прозаїк та поетеса

1871 — Стівен Крейн, відомий американський письменник (Червона відзнака доблесті, Відкритий човен)

1909 — Вісенте Феола, бразильський футбольний тренер та чемпіон світу

1939 — Федір Стригун, український режисер, актор, художній керівник львівського театру імені Марії Заньковецької.

1962 — Ентоні Кідіс, американський рок-співак, фронтмен та лідер гурту Red Hot Chili Peppers

1972 — Дженні Макарті, американська модель (зірка Playboy 1994), акторка

1996 — Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці багато пило, то снігопади прийдуть лише за місяць;

Якщо перший сніг випав, то весна буде дуже теплою;

Якщо дуже холодна та сніжна погода, то найближчі місяці будуть морозними;

Якщо поблизу дому чимало сорок, то скоро будуть хороші новини.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна бажати іншим зла;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна наближатись до водойм у темну пору доби.

Читайте також: Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку