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1 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 листопада – вівторок

Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День усіх святих у католиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 листопада, у багатьох католицьких країнах відзначають День всіх святих. Це одна із наймістичніших та найбільш чарівних дат у році, коли вся нечисть приходить у світ смертних, щоб лякати людей. Також у цю дату відьми влаштовують шабаші. Тому люди перевдягаються у монстрів, щоб відлякати злих духів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Фелікс, Іван, Микола, Сергій, Леонід, Петро та Павло.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вегана
  • День усіх святих у католиків
  • День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС)
  • День Свободи на Віргінських островах
  • День американських авторів
  • День диктора у Сальвадорі
  • День пам'яті жертв самооборони в Японії
  • День собаки в Японії
  • Мовембер
  • Національний день зубної щітки в США
  • Національний день суші в США
  • 1512 — уперше відкрито для відвідувачів розпис Сикстинської капели, який виконав Мікеланджело
  • 1525 — починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу.
  • 1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні пройшла прем'єра знаменитої трагедії Шекспіра "Отелло"
  • 1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована через землетрус. Стихія обернулась загибеллю близько 32 тисяч осіб, а ще більше як 100 тисяч отримали поранення
  • 1781 — в Габсбурзькій монархії скасували кріпацтво
  • 1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в'їхав у Білий дім
  • 1814 — відкрився Віденський конгрес, який було скликано з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн задля реставрації Бурбонів у Франції, а також закріплення нових кордонів у Європі
  • 1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки
  • 1914 — у Канаді прийнято Акт, відповідно до якого українців, вихідців з Австро-Угорської імперії, перемістили у концтабори
  • 1918 — "Листопадовий чин" у Львові. Українці взяли владу в місті, а невдовзі тут було проголошено ЗУНР
  • 1922 — припинила своє існування Османська імперія, було проголошено утворення Турецької республіки
  • 1927 — створено футбольний клуб "Динамо" (Київ)
  • 1936 — Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю"
  • 1939 — Верховна Рада СРСР прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР
  • 1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ)
  • 1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий
  • 1991 — Чечня проголосила свою незалежність
  • 1993 — у Литві уведений візовий в'їзд для жителів СНД
  • 2006 — скоєно замах на Олександра Литвиненка, українського спринтера-каноїста
Pablo Merchán Montes on Unsplash - фото 515123
Pablo Merchán Montes on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА

  • 1596 — П'єтро да Кортона, італійський живописець та архітектор, яскравий представник епохи бароко
  • 1636 — Нікола Буало, французький поет та теоретик класицизму
  • 1757 — Антоніо Канова, італійський скульптор, найзначніший представник класицизму
  • 1861 — Дніпрова Чайка, українська прозаїк та поетеса
  • 1871 — Стівен Крейн, відомий американський письменник (Червона відзнака доблесті, Відкритий човен)
  • 1909 — Вісенте Феола, бразильський футбольний тренер та чемпіон світу
  • 1939 — Федір Стригун, український режисер, актор, художній керівник львівського театру імені Марії Заньковецької.
  • 1962 — Ентоні Кідіс, американський рок-співак, фронтмен та лідер гурту Red Hot Chili Peppers
  • 1972 — Дженні Макарті, американська модель (зірка Playboy 1994), акторка
  • 1996 — Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на вулиці багато пило, то снігопади прийдуть лише за місяць;
  • Якщо перший сніг випав, то весна буде дуже теплою;
  • Якщо дуже холодна та сніжна погода, то найближчі місяці будуть морозними;
  • Якщо поблизу дому чимало сорок, то скоро будуть хороші новини.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна бажати іншим зла;
  • Не можна давати та брати у борг;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна наближатись до водойм у темну пору доби.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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