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1 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають День сміху та Міжнародний день птахів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що сьогодні, 1 квітня, – 4-я седмиця Великого посту, Хрестопоклонна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Теодор, Томаш.

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День Ангела

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День сміху або День дурня – це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.
  • Міжнародний день птахів – інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів.
  • Пробудження Домового – стародавні слов'яни вірили, що на зиму він, як і багато інших тварин, впадав в сплячку і прокидався лише зрідка, щоб зробити необхідну роботу по дому. Спав Домовий рівно до того часу, коли вже весна повністю вступить у свої права.
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День сміху

Хто народився 29 березня

1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992).
1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.
1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.
1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

  • Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо;
  • Дощ на Дарину – прикмета того, що влітку посухи не буде
  • Залежаний сніг – гниле літо, урожай буде поганим;
  • Талі води дзюрчать 1 квітня – буде хороший укіс трави;
  • Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
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Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день заборонено влаштовувати гучні застілля, розважатися і зловживати алкоголем;
  • Також не варто готувати гарячі страви (все слід зробити заздалегідь);
  • Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

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