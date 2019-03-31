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1 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають День сміху та Міжнародний день птахів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що сьогодні, 1 квітня, – 4-я седмиця Великого посту, Хрестопоклонна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Теодор, Томаш.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День сміху або День дурня – це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.
- Міжнародний день птахів – інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів.
- Пробудження Домового – стародавні слов'яни вірили, що на зиму він, як і багато інших тварин, впадав в сплячку і прокидався лише зрідка, щоб зробити необхідну роботу по дому. Спав Домовий рівно до того часу, коли вже весна повністю вступить у свої права.
Хто народився 29 березня
1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.
1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.
1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції
- Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо;
- Дощ на Дарину – прикмета того, що влітку посухи не буде
- Залежаний сніг – гниле літо, урожай буде поганим;
- Талі води дзюрчать 1 квітня – буде хороший укіс трави;
- Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день заборонено влаштовувати гучні застілля, розважатися і зловживати алкоголем;
- Також не варто готувати гарячі страви (все слід зробити заздалегідь);
- Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.
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