1 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні православна церква вшановує трьох пресвітерів Акакія, Менандра та Полієна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день батьків

Міжнародний день захисту дітей

Національне свято Незалежної Держави Самоа

1494 – у скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор.

1533 – короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.

1831 – під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив географічне місце Північного магнітного полюса Землі.

1845– зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба. Він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.

1862 – рабство в США заборонене на всій території країни.

1893 – у Берліні відбулась прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф".

1935 – у Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов'язкову здачу екзаменів на водійські права.

1946 – за вироком трибуналу у Бухаресті страчено пронацистського диктатора Королівства Румунія 64-річного генерала Йона Антонеску.

1961 – сингл Елвіса Преслі "Surrender" вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.

1964 – гурт The Beatles випустила сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby".

1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію в хіт-парадах цих країн. Згодом "Sgt. Pepper's" отримав чотири нагороди "Ґреммі".

1969 – у Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.

1980 – почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".

1981 – вийшов альбом Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".

1990 – на екрани США вийшов фільм "Згадати все" за участю Арнольда Шварценеггера.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 червня

1498 – Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.

1771 – Фердинандо Паер, італійський композитор австрійського походження.

1796 – Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, один з основоположників термодинаміки.

1871 – Аліс Гі-Бланше, французький кінематографіст, перша в історії жінка-кінорежисер та продюсер.

1876 – Ганна Юхимівна Мещерська, українська акторка.

1903 – Василь (Величковський), новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.

1926 – Мерилін Монро (Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса.

1929 – Стасіс Красаускас, литовський графік.

1935 – Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек.

1937 – Морган Фрімен, актор.

1947 – Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones).

1963 – Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак: Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses).

1965 – Найджел Шорт, британський шахіст, гросмейстер.

1968 – Джейсон Шон Донован, австралійський поп-співак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки).

1974 – Аланіс Моріссетт, канадська співачка, лауреат "Ґреммі".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо перші дні червня дощові, то літо буде посушливим або без великої кількості опадів.

Якщо у цей день прохолодна погода, то ще 40 днів на тепло не варто чекати.

У цей день потрібно сіяти огірки, щоб вони вродили і був багатий врожай.

Якщо перші два дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.

Якщо ворони сидять й розвернули дзьоби в одну сторону, то буде сильний вітер найближчим часом.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день, за традицією, було заведено промовляти різноманітні замовляння, які повинні були захистити поля від напастей, від негоди, від шкідників, від лихого ока.

Також варто відмовитися від критики.

У цей день не варто смітити, а краще зайнятися собою і своїм домом.

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