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1 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні православна церква вшановує трьох пресвітерів Акакія, Менандра та Полієна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 1 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день батьків
- Міжнародний день захисту дітей
- Національне свято Незалежної Держави Самоа
- 1494 – у скарбничих звітах Королівства Шотландія зафіксована перша письмова згадка про шотландське віскі. Винокуром був монах Джон Кор.
- 1533 – короновано Анну Болейн, нову дружину англійського короля Генріха VIII.
- 1831 – під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявив географічне місце Північного магнітного полюса Землі.
- 1845– зафіксовано рекордний за дальністю переліт домашнього голуба. Він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів.
- 1862 – рабство в США заборонене на всій території країни.
- 1893 – у Берліні відбулась прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф".
- 1935 – у Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов'язкову здачу екзаменів на водійські права.
- 1946 – за вироком трибуналу у Бухаресті страчено пронацистського диктатора Королівства Румунія 64-річного генерала Йона Антонеску.
- 1961 – сингл Елвіса Преслі "Surrender" вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.
- 1964 – гурт The Beatles випустила сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby".
- 1967 – диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" став "золотим" у Великій Британії та США і вийшов на першу позицію в хіт-парадах цих країн. Згодом "Sgt. Pepper's" отримав чотири нагороди "Ґреммі".
- 1969 – у Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.
- 1980 – почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".
- 1981 – вийшов альбом Джорджа Гаррісона "Somewhere in England".
- 1990 – на екрани США вийшов фільм "Згадати все" за участю Арнольда Шварценеггера.
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 червня
- 1498 – Мартен ван Гемскерк, нідерландський художник доби Відродження.
- 1771 – Фердинандо Паер, італійський композитор австрійського походження.
- 1796 – Ніколя Леонар Саді Карно, французький фізик, один з основоположників термодинаміки.
- 1871 – Аліс Гі-Бланше, французький кінематографіст, перша в історії жінка-кінорежисер та продюсер.
- 1876 – Ганна Юхимівна Мещерська, українська акторка.
- 1903 – Василь (Величковський), новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист.
- 1926 – Мерилін Монро (Норма Джин Бейкер Мортенсон), кіноактриса.
- 1929 – Стасіс Красаускас, литовський графік.
- 1935 – Норман Фостер, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек.
- 1937 – Морган Фрімен, актор.
- 1947 – Рон Вуд, британський рок-гітарист (The Faces, The Rolling Stones).
- 1963 – Алан Чарльз Вайдлер, англійський рок-музикант (клавішник, співак: Depeche Mode: Shake the Disease, Black Celebration, Music for the Masses).
- 1965 – Найджел Шорт, британський шахіст, гросмейстер.
- 1968 – Джейсон Шон Донован, австралійський поп-співак, кіноактор (Сусіди, Місяць і зірки).
- 1974 – Аланіс Моріссетт, канадська співачка, лауреат "Ґреммі".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо перші дні червня дощові, то літо буде посушливим або без великої кількості опадів.
- Якщо у цей день прохолодна погода, то ще 40 днів на тепло не варто чекати.
- У цей день потрібно сіяти огірки, щоб вони вродили і був багатий врожай.
- Якщо перші два дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.
- Якщо ворони сидять й розвернули дзьоби в одну сторону, то буде сильний вітер найближчим часом.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день, за традицією, було заведено промовляти різноманітні замовляння, які повинні були захистити поля від напастей, від негоди, від шкідників, від лихого ока.
- Також варто відмовитися від критики.
- У цей день не варто смітити, а краще зайнятися собою і своїм домом.
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